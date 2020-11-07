Le Маршрутка-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
7 ноября 2020 00:15
Le Маршрутка-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
пресс-служба
14 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.
Le Маршрутка-2: заядлая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 тысяч километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы на Новом канале показывать такие красоты Украины, от которых дух захватывает. Во втором сезоне будет еще больше интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся затронет острые социальные темы и познакомит с удивительными украинцами. Следующий пункт назначения «Le Маршрутки» - Полесье.
4 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 14.11.2020 в 12:05 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.