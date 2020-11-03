Le Маршрутка-2: Леся Никитюк решила узнать тайну Черного озера и провела вкусовой анализ воды
Ведущая Леся Никитюк показала водоем, аналогов которому в Украине нет.
Ведущая Леся Никитюк нашла его, путешествуя на «Le Маршрутке» (Новый канал) по Днепропетровской области.
Это озеро существует уже несколько десятков лет, – рассказывает Леди Ле. – Оно возникло в провале одной из шахт. Но почему вода в нем черная – до сих пор загадка.
Есть теория, что вода окрашивается в черный цвет, проходя через деревья. Но пока эти догадки не подтверждены. Также не доказаны слухи, что водоем загрязнен нефтью, и поэтому потемнел.
У воды нет запаха. Ни хорошего, ни плохого, – говорит ведущая. – На вкус она соленая. Кажется, что в ней развели много соды. Еще был мыльный привкус.
По результатам последних анализов, в озерной воде содержится множество металлов – натрий, марганец, свинец и даже титан. Поэтому после такого эксперимента Леся стала настоящей «железной леди».
Напомним,