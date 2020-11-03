Le Маршрутка-2: Леся Никитюк решила узнать тайну Черного озера и провела вкусовой анализ воды

3 ноября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: Леся Никитюк решила узнать тайну Черного озера и провела вкусовой анализ воды
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Леся Никитюк показала водоем, аналогов которому в Украине нет.

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Кого удивишь озером с кристально чистой водой? Даже розовые озера уже не поражают искушенных туристов. Но есть в Украине уникальный водоем с водой цвета кофе. 

Ведущая Леся Никитюк нашла его, путешествуя на «Le Маршрутке» (Новый канал) по Днепропетровской области. 

Это озеро существует уже несколько десятков лет, – рассказывает Леди Ле. – Оно возникло в провале одной из шахт. Но почему вода в нем черная – до сих пор загадка.

Есть теория, что вода окрашивается в черный цвет, проходя через деревья. Но пока эти догадки не подтверждены. Также не доказаны слухи, что водоем загрязнен нефтью, и поэтому потемнел. 

Леся Никитюк решила узнать тайну Черного озера и провела вкусовой анализ воды / пресс-служба Нового канала
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Леся Никитюк решила узнать тайну Черного озера и провела вкусовой анализ воды. 

У воды нет запаха. Ни хорошего, ни плохого, – говорит ведущая. – На вкус она соленая. Кажется, что в ней развели много соды. Еще был мыльный привкус.

По результатам последних анализов, в озерной воде содержится множество металлов – натрий, марганец, свинец и даже титан. Поэтому после такого эксперимента Леся стала настоящей «железной леди». 

Леся Никитюк решила узнать тайну Черного озера и провела вкусовой анализ воды / пресс-служба Нового канала
Какие еще удивительные встречи ждут Лесю Никитюк – смотрите в субботу в 12:00 на Новом канале. 

Напомним, 

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