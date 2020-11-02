63-летняя Мелани Гриффит удивила публику откровенным "костюмом" на Хэллоуин

2 ноября 2020 13:10 Юлия Крутиева
63-летняя Мелани Гриффит удивила публику откровенным
Актриса Мелани Гриффит
instagram.com/melaniegriffith

Актриса Мелани Гриффит не устает доказывать, что возраст - всего лишь цифра в паспорте.

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Актрисе Мелани Гриффит в следующем году исполнится 64 года. Но, несмотря на свой возраст, экс-супруга Антонио Бандераса находится в прекрасной форме.

На днях Мелани снова удивила своих фолловеров в Инстаграм пикантным контентом, с помощью которого продемонстрировала свой «костюм» на Хэллоуин.

В кадре американская актриса похвасталась подтянутой фигурой. Звезда сфотографировалась в ярком купальнике.

Актриса Мелани Гриффит / instagram.com/melaniegriffith
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Также Мелани обратилась к подписчикам с просьбой проголосовать на грядущих президентских выборах в США.

Счастливого Хэллоуина! Не забудьте проголосовать! На карту поставлено будущее Америки. Мы почти закончили, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы отдать свой голос! - написала в комментариях под фото актриса. - P. S. Да, это мое бикини на Хэллоуин. Придерживайтесь мер предосторожности и носите защитную маску.

Напомним, 

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