63-летняя Мелани Гриффит удивила публику откровенным "костюмом" на Хэллоуин
Актриса Мелани Гриффит не устает доказывать, что возраст - всего лишь цифра в паспорте.
На днях Мелани снова удивила своих фолловеров в Инстаграм пикантным контентом, с помощью которого продемонстрировала свой «костюм» на Хэллоуин.
В кадре американская актриса похвасталась подтянутой фигурой. Звезда сфотографировалась в ярком купальнике.
Счастливого Хэллоуина! Не забудьте проголосовать! На карту поставлено будущее Америки. Мы почти закончили, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы отдать свой голос! - написала в комментариях под фото актриса. - P. S. Да, это мое бикини на Хэллоуин. Придерживайтесь мер предосторожности и носите защитную маску.
Напомним,