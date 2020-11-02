Жена Влада Ямы рассказала, как ей удалось похудеть на 17 кг

2 ноября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Жена Влада Ямы рассказала, как ей удалось похудеть на 17 кг
Влад Яма с супругой Лилианой
instagram.com/liliya_yama

Лилиана Яма рассказала о похудении на 17 килограммов после родов.

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В начале 2016 года Влад Яма и его супруга Лилиана в первый раз стали родителями. У пары родился сын Леон.

За время беременности Лилиана набрала 17 килограммов. Однако женщине удалось довольно быстро и избавиться от лишних кило.

Влад Яма с женой Лилианой / instagram.com/liliya_yama

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На своей странице в Инстаграм жена Влада Ямы рассказала, что еще во время беременности регулярно плавала в бассейне, а после родов ее верными друзьями стали вечерние пробежки и правильное питание.

За время беременности я набрала 17 кг, – призналась Лилиана. – И, конечно же, вопрос того, как вернуть прежний вес начал меня волновать ещё в роддоме. Здорово, что еще со школы я любила спорт. И уже тогда мне по душе были вечерние пробежки. Я надевала тёплые штаны с начесом, чтобы достигнуть эффект сауны. С тех пор спорт стал неотъемлемой частью моей жизни (полезная привычка, которая вырабатывалась годами). Во время беременности я регулярно ходила в бассейн, это помогало бороться с отеками. И все же лишние килограммы появились. Но практически сразу после родов я возобновила тренировки в зале и вечерние пробежки. В сочетании с правильным питанием это помогло восстановить прежний вес.

Жена Влада Ямы Лилиана / instagram.com/liliya_yama

Отметим, что красотка-жена украинского хореографа часто в Сети демонстрирует эффектные образы, которые выгодно подчеркивают ее обольстительную и стройную фигуру.

Напомним,

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