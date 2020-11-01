Влад Яма о сыне Леоне, которого впервые показал общественности: Нет желания "стать как папа"
Хореограф Влад Яма недавно впервые показал лицо 4-летнего сына, на всех предыдущих семейных снимках мальчик был запечатлен со спины.
По словам Влада, он максимально оттягивал этот момент, но ребенок уже подрос и сам уже понимает, чего он хочет. Жена Лилиана только поддержала своих мужчин.
Это не мое решение, а наше общее с Лилианой и Леоном. Он уже маленький мужчина и он тоже должен принимать какие-то важные решения относительно своей жизни. Поэтому мы у него спросили и он согласился,‒ признался Яма.
Мальчик немного смутился, когда увидел себя по телевизору, однако позже пересматривал отрывок с собой на телефоне более 20 раз.
По танцам, он когда слышит музыку, начинает бедрами что-то делать. Но когда я ему говорю о бальных танцах, о том, что надо будет танцевать с девушкой, взять ее за руку ‒ он говорит, что пока не готов, пока стесняется,‒ добавил судья шоу «Танці з зірками».
Напомним,