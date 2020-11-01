Влад Яма о сыне Леоне, которого впервые показал общественности: Нет желания "стать как папа"

Хореограф Влад Яма недавно впервые показал лицо 4-летнего сына, на всех предыдущих семейных снимках мальчик был запечатлен со спины.

В новом интервью танцовщик рассказал, как решил показать публике сына и даже поучаствовать с ним в шоу «Маскарад».

По словам Влада, он максимально оттягивал этот момент, но ребенок уже подрос и сам уже понимает, чего он хочет. Жена Лилиана только поддержала своих мужчин.

Это не мое решение, а наше общее с Лилианой и Леоном. Он уже маленький мужчина и он тоже должен принимать какие-то важные решения относительно своей жизни. Поэтому мы у него спросили и он согласился,

‒ признался Яма.

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном / социальная сеть Instagram

Мальчик немного смутился, когда увидел себя по телевизору, однако позже пересматривал отрывок с собой на телефоне более 20 раз.

Идти по стопам отца у Леона пока нет желания, да и на съемки передач он приходит, как просто к папе на работу. А вот среди увлечений сын хореографа отдает предпочтение футболу, плаванию и боксу.

По танцам, он когда слышит музыку, начинает бедрами что-то делать. Но когда я ему говорю о бальных танцах, о том, что надо будет танцевать с девушкой, взять ее за руку ‒ он говорит, что пока не готов, пока стесняется,

‒ добавил судья шоу «Танці з зірками».

Напомним,