Юрий Ткач и Влад Яма спародировали Настю Каменских в шоу Маскарад: сексуальная и беременная NK

26 октября 2020 23:45 Юлия Крутиева
Юрий Ткач и Влад Яма спародировали Настю Каменских в шоу Маскарад: сексуальная и беременная NK
Юрий Ткач и Влад Яма спародировали Настю Каменских в шоу Маскарад
пресс-служба

24 октября на канале 1+1 телезрители увидели 4 выпуск шоу Маскарад.

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Самое загадочное шоу Маскарад – это грандиозные выступления 13 знаменитостей: певцов, актеров, телеведущих, скрывающиеся за яркими костюмами супергероев. В четвертом эфире выступили Рыцарь, Кака, Баран-рэпер, Конь и Кенгуру.

Две команды соревнуются между собой за возможность отгадать, кто же скрывается за экстравагантным образом супергероя. Эпохальное противостояние двух поколений шоу-бизнеса: команда ПТП: Потап, Могилевская и Юрий Ткач против команды MONATIK: MONATIK, MARUV и Влад Яма.

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После выступления участников была не менее интересная часть шоу! Феерический баттл между командами суперзвезд! Они соревновались за право раскрыть один из образов.

В липсинг-баттле сошлись капитаны команд – Влад Яма и Юрий Ткач! Заданием было спародировать супругу Потапа – певицу NK – и ее хит «Еlefante». Мужчины в платье из розового латекса и в длинном парике настолько вжились в образ, что смело повторяли все откровенные и соблазнительные движения из клипа NK.

Юрий Ткач после своего выступления в шутку отметил, что его образ – это Настя Каменских во время беременности. Если вы еще не видели, тогда обязательно посмотрите видео!

Напомним,

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