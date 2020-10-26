Юрий Ткач и Влад Яма спародировали Настю Каменских в шоу Маскарад: сексуальная и беременная NK
24 октября на канале 1+1 телезрители увидели 4 выпуск шоу Маскарад.
Две команды соревнуются между собой за возможность отгадать, кто же скрывается за экстравагантным образом супергероя. Эпохальное противостояние двух поколений шоу-бизнеса: команда ПТП: Потап, Могилевская и Юрий Ткач против команды MONATIK: MONATIK, MARUV и Влад Яма.
В липсинг-баттле сошлись капитаны команд – Влад Яма и Юрий Ткач! Заданием было спародировать супругу Потапа – певицу NK – и ее хит «Еlefante». Мужчины в платье из розового латекса и в длинном парике настолько вжились в образ, что смело повторяли все откровенные и соблазнительные движения из клипа NK.
Юрий Ткач после своего выступления в шутку отметил, что его образ – это Настя Каменских во время беременности. Если вы еще не видели, тогда обязательно посмотрите видео!
Напомним,