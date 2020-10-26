19-летняя внучка Софии Ротару показала нового красавца-бойфренда

Личная жизнь Сони Евдокименко играет новыми яркими красками.

Год назад внучка Софии Ротару – Соня Евдокименко – готовилась к свадьбе с французским бизнесменом Франком Дюменилом. Пара много путешествовала, делилась в соцсетях совместными романтическими снимками.

Соня даже познакомила ухажера со своей семьей. Однако отношения влюбленных закончились. Об этом минувшим летом рассказала журналистам сама Евдокименко.

Долго красотка не оставалась одной. На днях в Инстаграм-сториз 19-летняя Соня опубликовала красочные осенние кадры, на которых засветила своего нового бойфренда.

Соня Евдокименко с бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve

В ролике молодой человек нежно обнимает девушку и целует ее. Делиться какими-нибудь подробностями о бойфренде - Соня не стала.

Отметим, что сейчас Евдокименко проживает в Нью-Йорке. Там она строит карьеру модели, ведет свой канал на YouTube, где во влогах показывает и рассказывает о своей жизни в США.

Соня Евдокименко со своим возлюбленным / instagram.com/iamsofiaeve

Напомним,