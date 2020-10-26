19-летняя внучка Софии Ротару показала нового красавца-бойфренда
Личная жизнь Сони Евдокименко играет новыми яркими красками.
Соня даже познакомила ухажера со своей семьей. Однако отношения влюбленных закончились. Об этом минувшим летом рассказала журналистам сама Евдокименко.
Долго красотка не оставалась одной. На днях в Инстаграм-сториз 19-летняя Соня опубликовала красочные осенние кадры, на которых засветила своего нового бойфренда.
Отметим, что сейчас Евдокименко проживает в Нью-Йорке. Там она строит карьеру модели, ведет свой канал на YouTube, где во влогах показывает и рассказывает о своей жизни в США.
Напомним,