Le Маршрутка-2: Леся Никитюк нашла самых старейших чирлидерш в Европе – 70-летние красотки в мини

Путешествуя на "Le Маршрутке" (Новый канал), Леся Никитюк и Богдан Богданович подвозят самых разных пассажиров.

В Карпатах они увидели на обочине и познакомились с грибниками, которые с помощью «тихой охоты» помогают ветеранам АТО. Теперь маршрутка въехала в Харьковскую область, где Леди Ле с Богдановичем и встретили необычных чирлидерш.

Я не могла поверить, что в таких коротких юбках были леди почтенного возраста, – рассказывает Леся Никитюк. – Обычно чирлидерши – это молодые девушки в топиках, которые на спортивных матчах делают всевозможные трюки. А здесь – все то же. Только вместо юных девушек – бабушки.

Самой старшей участнице – 73 года. И она такое исполняет! Например, спокойно садится на шпагат. Причем не все чирлидеры имеют спортивное образование. Тут есть, например, инженер и даже авиационный метеоролог.

Мы ездили на чемпионаты Европы по чирлидингу. Там соревнуются в разных возрастных категориях. Наша была «25+». Однако никто не ожидал, что приедут бабушки, – смеются они. – Нас даже внесли в Книгу рекордов Украины как самых взрослых чирлидерш.

А еще они самые старшие чирлидерши в Европе. Какие еще интересные встречи ждут Лесю Никитюк и Богдана Богдановича в Харьковской области – смотрит сегодня, 26 октября, в «Le Маршрутке» в 18:00 на Новом канале.

Напомним,