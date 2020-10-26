Le Маршрутка-2: Леся Никитюк нашла самых старейших чирлидерш в Европе – 70-летние красотки в мини
Путешествуя на "Le Маршрутке" (Новый канал), Леся Никитюк и Богдан Богданович подвозят самых разных пассажиров.
Я не могла поверить, что в таких коротких юбках были леди почтенного возраста, – рассказывает Леся Никитюк. – Обычно чирлидерши – это молодые девушки в топиках, которые на спортивных матчах делают всевозможные трюки. А здесь – все то же. Только вместо юных девушек – бабушки.
Мы ездили на чемпионаты Европы по чирлидингу. Там соревнуются в разных возрастных категориях. Наша была «25+». Однако никто не ожидал, что приедут бабушки, – смеются они. – Нас даже внесли в Книгу рекордов Украины как самых взрослых чирлидерш.
А еще они самые старшие чирлидерши в Европе. Какие еще интересные встречи ждут Лесю Никитюк и Богдана Богдановича в Харьковской области – смотрит сегодня, 26 октября, в «Le Маршрутке» в 18:00 на Новом канале.
Напомним,