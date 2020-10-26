Владимир Остапчук – о венчании с Кристиной Горняк: Это важный, классный шаг

26 октября 2020 11:55 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук – о венчании с Кристиной Горняк: Это важный, классный шаг
Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк
пресс-служба канала Украина

Недавно ведущий шоу "МАСКА" на канале Украина Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина официально поженились.

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В эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» пара Кристина Горняк и Владимир Остапчук рассказала, планируют ли они стать супругами перед Богом. Ночь перед свадьбой, говорят молодожены, провели отдельно. Каждый мог собраться с мыслями перед таким важным днем.

Накануне вечером я перечитывал обеты, которые написал для церемонии, и ревел,
– признался ведущий оригинального шоу «МАСКА» на канале «Украина» Владимир Остапчук.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк / социальная сеть Instagram

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Впрочем, и на самой церемонии Владимир не сдержал слез. Журналисты не могли не поинтересоваться, не планируют ли супруги такое ответственное событие как венчание.

Это важный, классный шаг. Позже, сейчас точно мы не успеем. К этому нужно прийти, но здесь дело не в том, что мы не готовы, – рассказали Владимир и Кристина Остапчуки. – Просто как минимум нужно время, потому что это тоже очень важное событие.

Напомним,

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