Владимир Остапчук – о венчании с Кристиной Горняк: Это важный, классный шаг
26 октября 2020 11:55
Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк
пресс-служба канала Украина
Недавно ведущий шоу "МАСКА" на канале Украина Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина официально поженились.
Владимир Остапчук рассказала, планируют ли они стать супругами перед Богом. Ночь перед свадьбой, говорят молодожены, провели отдельно. Каждый мог собраться с мыслями перед таким важным днем.
Накануне вечером я перечитывал обеты, которые написал для церемонии, и ревел,– признался ведущий оригинального шоу «МАСКА» на канале «Украина» Владимир Остапчук.
Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк / социальная сеть Instagram
Это важный, классный шаг. Позже, сейчас точно мы не успеем. К этому нужно прийти, но здесь дело не в том, что мы не готовы, – рассказали Владимир и Кристина Остапчуки. – Просто как минимум нужно время, потому что это тоже очень важное событие.
Напомним,