Холостячка: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них

На телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера романтического реалити "Холостячка".

40-летний бизнесмен Дмитрий Задворский

Главной героиней стала восхитительная актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина . За ее сердце пришли бороться 16 участников. На первой вечеринке проект покинули сразу четверо из них.

Мужчина был знаком с Ксенией ранее, но почему-то отрицал знакомство. Или просто забыл. К тому же, несмотря на то, что Дмитрий занимается флористическим бизнесом, на первой встрече не порадовал Холостячку цветами. Уверяя, что их просто не доставили. Цветы еще можно понять, но запамятовать знакомство… такую ситуацию главная героиня не смогла понять, поэтому мужчина сразу отправился домой.

28-летний преподаватель Дмитрий Адамов

Мужчина прилетел ради Холостячки из Таиланда, где обучал английскому местных детишек. В ходе разговора Ксения выяснила, что Дмитрий хотел бы жить за границей и планирует это сделать в ближайшее время. Холостячка не готова на такой шаг, поэтому решила сразу попрощаться с претендентом.

32-летний ведущий Павел Ковчег

26-летний пикапер Андрей Кушков

Мужчина имеет достаточно средств для счастья. Так может показаться. Но Ксения уверена, что не все строится вокруг денег и их ценности немного разнятся, поэтому Павел не получил в этот вечер бутоньерку.

Участник хвастался перед мужчинами тем, что у него было 300 женщин, поскольку он специалист по соблазнению. Конкурентов можно удивить подобной информацией, но не женщину. Узнав об этом, Ксения сразу решила, что точно не хочет быть 301-ой у мужчины, который «может соблазнить любую». Так что в этот вечер путь Андрея на проекте закончился.

Во втором эпизоде бороться за сердце красавицы Ксении Мишиной будут 12 мужчин.

29-летний Андрей Рыбак

Он – ведущий мероприятий, радиоведущий программы «Порадомойшоу». Участвовал в различных юмористических проектах. Уже 11 лет пишет скетчи и сценарии юмористических проектов («Лига смеха» и др). У Андрея было несколько серьезных отношений. После того, как первая девушка его бросила, он узнал о ее изменах. Тогда сильно разуверился в женском поле и решил, что будет цинично относиться ко всем его представительницам. Встречался с разными девушками, в основном из юмористической тусовки. Однако надеется все еще встретить свою настоящую любовь.

30-летний Назар Дзивульский

До первого брака у Назара был бизнес. Сеть магазинов оптово-розничной торговли, свой бизнес-журнал и тренажерный зал в Тернополе. Отучился на моушен-дизайнера и развивается в этом направлении. От первых серьезных отношений у Назара есть 6-летний сын Платон. О беременности девушки он узнал уже после расставания с ней. На бывшей жене Назар женился спустя три месяца после знакомства. На почве ее патологической ревности они развелись.

31-летний Алексей Тригубенко

3,5 года назад мужчина вместе с другом основал собственную компанию, которая сдает водителям такси авто в аренду. Изначально у Алексея было всего две машины, а сейчас в его автопарке их уже 140. Но и это не предел. Жил с девушкой 7 лет. Нежелание иметь детей заставило его задуматься о перспективах таких отношений и прекратить их.

36-летний Евгений Ковтуненко

33-летний Александр Эллерт

Он – владелец юридической компании, которая входит в топ 50 лучших юридических компаний Украины. Совладелец ресторана FILETTO в Киеве, а также бренд-шеф своего заведения. С девушкой, с которой были серьезные отношения, совместно развивал бизнес – ресторан. Спустя 6 лет отношений готовился сделать ей предложение. Но так и не поженились. Расстались, потому что все рабочие моменты, связанные с рестораном, переносились на личные отношения.

Мужчина – автор шуток в студии «Квартал 95», ведущий различных мероприятий. В студенческие годы Александр познакомился со своей первой женой. В браке родилась дочь Эля. Однако спустя 2 года семья распалась. У супругов были разные взгляды на жизнь. Спустя 7 лет после первого брака Александр женился во второй раз на девушке из общей компании. Однако прожили они недолго, так как поняли, что дружить у них получалось лучше, чем строить семью.

40-летний Константин Скрипачук

Мужчина – профессиональный фотограф. Есть своя фотостудия. Делал репортажи для миссий ОБСЕ и ЕС в Украине. Постоянный участник международных выставок. Трижды был в серьезных отношениях. Дважды женат. С первой женой встречались со школы. Жили вместе 11 лет, но расстались из-за того, что отношения никак не развивались. Девушка не хотела детей, а для Константина обзавестись настоящей, полной семьей ― главная цель в жизни.

29-летний Артем Шепель

Артем – профессиональный спортсмен. Родители отвели Артема на секцию по тхэквондо в 5 лет. С тех пор не пропускал ни одной тренировки. Мастер спорта, многократный чемпион мира. Двукратный чемпион мира по ММА (смешанные единоборства). Самые серьезные отношения длились 5 лет. Об этой девушке до сих пор вспоминает с улыбкой. Говорит, что она как никто другой его понимала и всегда поддерживала. Расстались по его инициативе.

28-летний Андрей Шатырко

29-летний Сергей Кириенко

Мужчина – предприниматель. Продвигает людей и их творчество в Instagram, TikTok и других соцсетях. Несколько лет работает ведущим бэкстейджа в проектах «Танцы со звездами» и «Голос страны». Серьезными называет те отношения, которые длятся дольше 9 месяцев. Когда влюбляется, Андрею сносит крышу. В его жизни были серьезных отношений. Два раза делал девушками предложение.

Мужчина – работает в IT-сфере, занимается СЕО-продвижением. Дважды были серьезные отношения. Первые – в 23 года, они с девушкой были из одной компании. Разногласия начались где-то на 3-м году отношений, когда взгляды на все мелочи вдруг стали расходиться. Вторые серьёзные отношения у Сергея длились 2 года.

29-летний Владимир Оксамытный

Владимир – фотограф. В Виннице открыл фотостудию на 100 кв.м. Два года назад переехал в Киев, где также создает фотостудию. Много съемок в Италии, Испании. В школьные годы был сильно и безответно влюблен, о чем глубоко пожалел впоследствии. В данный момент Владимир считает, что желание создать семью уже подкралось. Не видит рядом с собой бизнес-леди, но верит в химию с девушкой творческой.

23-летний Игорь Бабко

Мужчина – владелец аутсорсингового агентства, занимается разработкой веб-сайтов. Дважды были серьезные отношения. Первые – подростковая любовь. Продлились около года, но, когда переехал жить в Чехию, понял, что отношения на расстоянии – это слишком тяжело. Вторые отношения продлились 3,5 года. Эта девушка точно не соответствовала его идеалу, но с ней было интересно. Но спустя время Игорь стал все больше замечать, что у них разные взгляды на жизнь.

33-летний Илья Рыбальченко

Илья – бизнесмен. Началось все 8 лет назад, когда было популярно открывать экспресс-парикмахерские. Спустя пару месяцев вложенные деньги окупились, а кабинка для экспресс-стрижки превратилась в настоящий салон красоты с неплохим доходом. Со временем продал парикмахерскую и начал делать бизнес под ключ. Сейчас он также совладелец большой автомойки. Был женат. Говорит, что по-настоящему влюблялся только один раз. Поэтому только раз признавался в любви осознанно.