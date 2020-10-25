Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 9 выпуске от 25.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 9 выпуске от 25.10.2020

25 октября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 прямой эфир четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

По условиям шоу «Танці з зірками-2020» , та пара, которая набирает наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей – покидает проект. Однако сегодня участники выбывали из проекта по другим правилам.

Две пары, которые набрали наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – танцевали танец за жизнь. И делали они это одновременно, без подготовки, не зная, какой танец будет и какая музыка. Кто кого перетанцевал?

В девятом прямом эфире в зоне риска оказались 2 пары – Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, и пара Сергей Танчинец и Яна Цыбульская.

К сожалению, шоу «Танці з зірками-2020» покинула пара Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Это было добровольное решение Дарьи.

10 выпуск шоу «Танці з зірками-2020» смотрите в следующее воскресенье, 1 ноября, в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Напомним,