Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Коня

24 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 4 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

Самое загадочное шоу осени Маскарад удивляло и шокировало телезрителей. 13 украинских знаменитостей скрываются под фантастическими костюмами.

Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK пытались отгадать, кто же из звезд украинского шоу-бизнеса скрывался под тем или иным костюмом. Команды соревновались друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.

Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Конь, Кака, Кенгуру, Рыцарь и Баран-рэпер. Юрий Горбунов, как рефери, определил, кто сразу отправился в финал. Ведущий выбрал Кака.

Кенгуру и Баран-рэпер прошли в следующий этап шоу. Двое оставшихся – Конь и Рыцарь – попали в зону риска. Именно один из них сегодня был рассекречен. А право отгадать один из образов выборола команда Монатика.

И так, в конце 4 выпуска костюм был снят с Коня. Под этим образом скрывалась Леся Никитюк.

Команда Монатика отгадала Лесю Никитюк за образом Коня и заработала еще одни 10 баллов. Теперь их команда имеет 20 баллов, у команды ПТП – 0.