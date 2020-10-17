Маскарад: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)

17 октября 2020 23:05 Юлия Крутиева
Маскарад: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)
Маскарад: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)
пресс-служба

24 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 4 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

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Самое загадочное шоу осени Маскарад. Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта.

Ведущим проекта стал Юрий Горбунов. Однако, появится на сцене он не один – впервые в Украине Юрий будет работать с диджитал соведущим Лайком.

4 выпуск шоу Маскарад смотрите 24.10.2020 в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Маскарад» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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