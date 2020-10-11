Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

11 октября 2020 23:10 Юлия Крутиева
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
пресс-служба

17 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 3 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

Читайте такжеТанці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
Самое загадочное шоу осени Маскарад. Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта.

Ведущим проекта стал Юрий Горбунов. Однако, появится на сцене он не один - впервые в Украине Юрий будет работать с диджитал соведущим Лайком.

3 выпуск шоу Маскарад смотрите 17.10.2020 в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 Маскарад

Материалы по теме

Танці з зірками-2020: Олега Винника вернули в шоу, однако он отказался выходить на паркет
Новости

Танці з зірками-2020: Олега Винника вернули в шоу, однако он отказался выходить на паркет
МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 20 серию онлайн
Сериалы

Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 20 серию онлайн
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн
Сериалы

Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн

Популярное на сайте

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Популярное видео

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK