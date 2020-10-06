Танці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)

6 октября 2020 23:10 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
пресс-служба

11 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 7 выпуск четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

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На телеканале «1+1» продолжается новый сезон шоу Танці з зірками-2020. Традиционно каждое воскресенье зрители будут болеть за звездных участников, отправляя смс сообщения за своих фаворитов, которые будут танцевать на главном паркете страны. Четвертый сезон обновленного проекта, по словам продюсеров, удивит зрителей не только ярким звездным составом участников, но и зрелищными постановками, бальными и современными танцами.

7 выпуск шоу Танці з зірками-2020 смотрите 11.10.2020 в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Танці з зірками-2020» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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