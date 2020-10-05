МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

5 октября 2020 00:55 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

10 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу МастерШеф-10.

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Смотрите в 6 выпуске шоу МастерШеф-10: лучших кулинаров-аматоров 10 сезона ждет украинская версия кулинарной рулетки. Участники поделятся на пары, чтобы приготовить три блюда на свое усмотрение. Каждая пара будет крутить барабан, на гранях которого размещены различные осложнения работы в ресторане – отсутствие воды или электричества, выездной фуршет или опоздание сотрудников. От такого не застрахован ни один шеф-повар. Для кого из участников кулинарная рулетка станет роковой?

6 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 10 октября в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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