МастерШеф-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.10.2020

3 октября 2020 23:05 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.10.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.10.2020
пресс-служба канала СТБ

3 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.

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На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10» было как всегда невероятно сложно. Мастершефовцам нужно было приготовить равиоли. Однако они должны были отличаться по цветам. И самое сложное – стол, на котором нарезали все ингредиенты участники, – нужно было еще и придерживать.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 5 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинула Алекса Антонова.

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.10.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 10 октября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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