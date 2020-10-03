МастерШеф-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.10.2020
3 октября 2020 23:05
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.10.2020
пресс-служба канала СТБ
3 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10»
было как всегда невероятно сложно. Мастершефовцам нужно было приготовить равиоли. Однако они должны были отличаться по цветам. И самое сложное – стол, на котором нарезали все ингредиенты участники, – нужно было еще и придерживать.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 5 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинула Алекса Антонова.
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.10.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 10 октября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.