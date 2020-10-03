Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Вареника

3 октября на телеканале 1+1 состоялась премьера грандиозного шоу Маскарад.

Самое загадочное шоу осени Маскарад удивляло и шокировало телезрителей. 13 украинских знаменитостей скрываются под фантастическими костюмами.

Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK пытались отгадать, кто же из звезд украинского шоу-бизнеса скрывался под тем или иным костюмом. Команды соревновались друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.

Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Дракоша, THE Стрекоза, Прима, Вареник и Улитка. Юрий Горбунов, как рефери, определил, кто сразу отправился в финал. Ведущий выбрал Стрекозу.

Дракоша и Прима прошли в следующий этап шоу. Двое оставшихся – Вареник и Улитка – попали в зону риска. Именно один из них сегодня был рассекречен. А право отгадать один из образов выборола команда Димы Монатика.

И так, в конце 1 выпуска костюм был снят с Вареника. Под этим образом скрывалась украинская прима-балерина Катерина Кухар.

Команда Монатика не отгадала. Их остаточным решением было, что за образом скрывается Надя Дорофеева.

Несмотря на то, что команда Потапа сегодня ничего не решала, свое предположение они тоже выразили. По их мнению, за образом скрывалась Оля Фреймут.