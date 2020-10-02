Кара Делевинь обескуражила Сеть дерзкой съемкой в нижнем белье
2 октября 2020 13:10
Юлия Крутиева
Модель Кара Делевинь
instagram.com/caradelevingne
Модель Кара Делевинь вызвала ажиотаж поклонников публикацией горячих кадров.
Модель Кара Делевинь
не изменяет себе. На своей странице в Инстаграм она регулярно радует публику не только снимками со своего досуга, но и откровенными фотосессиями.
В этот раз Делевинь опубликовала фотографии, на которых она продемонстрировала результат провокационной фотосессии. В кадре звезда позировала в одном лишь нижнем белье.
Модель Кара Делевинь / instagram.com/caradelevingne
Узкие стринги и блестящий бюстгальтер отлично подчеркнули женственную фигуру модели. Свой манящий образ 28-летняя Делевинь дополнила париком и креативным черным гримом.
Выглядит Кара очень эффектно. Подписи к фото звезда не оставила, а в комментариях получила волну восхищения от подписчиков: «Жарко, очень жарко», «Героиня эротических снов», «Очень сексуально».
Модель Кара Делевинь / instagram.com/caradelevingne
Напомним,