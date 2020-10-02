Кара Делевинь обескуражила Сеть дерзкой съемкой в нижнем белье

2 октября 2020 13:10 Юлия Крутиева
Кара Делевинь обескуражила Сеть дерзкой съемкой в нижнем белье
Модель Кара Делевинь
instagram.com/caradelevingne

Модель Кара Делевинь вызвала ажиотаж поклонников публикацией горячих кадров.

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Модель Кара Делевинь не изменяет себе. На своей странице в Инстаграм она регулярно радует публику не только снимками со своего досуга, но и откровенными фотосессиями.

В этот раз Делевинь опубликовала фотографии, на которых она продемонстрировала результат провокационной фотосессии. В кадре звезда позировала в одном лишь нижнем белье.

Модель Кара Делевинь / instagram.com/caradelevingne
Узкие стринги и блестящий бюстгальтер отлично подчеркнули женственную фигуру модели. Свой манящий образ 28-летняя Делевинь дополнила париком и креативным черным гримом.

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Выглядит Кара очень эффектно. Подписи к фото звезда не оставила, а в комментариях получила волну восхищения от подписчиков: «Жарко, очень жарко», «Героиня эротических снов», «Очень сексуально».

Модель Кара Делевинь / instagram.com/caradelevingne
Напомним,

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