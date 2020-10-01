Новоиспеченная мама Анна Саливанчук заболела коронавирусом

В начале сентября в жизни Анны Саливанчук случилось важное событие.

В одном из киевских роддомов Анна Саливанчук родила второго ребенка. У звезды ситкома «Однажды под Потавой» и ее мужа Александра родился крепкий и здоровый сын.

За первый месяц жизни Анна успела сняться с сыном в двух ярких фотосессиях. Но внезапная болезнь в конце сентября омрачила настроение актрисы. Она заболела коронавирусом.

Анна Саливанчук с мужем и сыном / instagram.com/salivanchuk.anna

Первым симптомы недуга почувствовал муж звезды, а на следующий день – плохо себя чувствовать начала новоиспеченная мама. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

Сначала симптомы были у мужа. Недомогание, температура 37,6, ломота. Сдал анализ, результат положительный, - пишет актриса. - На следующий день ему стало гораздо лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились 39,8 температура, кашель, ломота, недомогание. Вы понимаете как это кормящей маме.

Анна Саливанчук с сыновьями / instagram.com/salivanchuk.anna

При этом Саливанчук была в шоке от того, как в Украине население проходит тестирование. Она пожаловалась на невозможность своевременно и быстро сделать тест.

Кстати, у нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по 5 дней свободного места, - возмущается Анна. - Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали, наденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте.

Напомним,