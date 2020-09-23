Анна Саливанчук поделилась трогательными фото с первых фотосессий новорожденного сына
23 сентября 2020 14:25
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna
Актриса Анна Саливанчук наслаждается материнством.
Анна Саливанчук снималась в новом сезоне ситкома на последних месяцах беременности. Если присмотреться, это можно заметить в премьерных сериях проекта.А сейчас актриса опубликовала трогательные фотографии сыновей: Глеба (старший) и Никиты (младший). Анна родила Никиту 1 сентября, а уже сейчас делится снимками с первых фотосессий малыша.Напомним,
В своих социальных сетях Анна делилась, как работается на съемочной площадке в положении. Также она показала своим подписчикам, как прошли ее роды.
Анна Саливанчук с сыновьями / instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук с сыновьями / instagram.com/salivanchuk.anna