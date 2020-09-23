Анна Саливанчук поделилась трогательными фото с первых фотосессий новорожденного сына

23 сентября 2020 14:25 Юлия Крутиева
Анна Саливанчук поделилась трогательными фото с первых фотосессий новорожденного сына
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса Анна Саливанчук наслаждается материнством.

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Актриса и звезда ситкома «Однажды под Полтавой» на канале ТЕТ Анна Саливанчук снималась в новом сезоне ситкома на последних месяцах беременности. Если присмотреться, это можно заметить в премьерных сериях проекта.

В своих социальных сетях Анна делилась, как работается на съемочной площадке в положении. Также она показала своим подписчикам, как прошли ее роды. 

Анна Саливанчук с сыновьями / instagram.com/salivanchuk.anna
А сейчас актриса опубликовала трогательные фотографии сыновей: Глеба (старший) и Никиты (младший). Анна родила Никиту 1 сентября, а уже сейчас делится снимками с первых фотосессий малыша. 

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В самой публикации Анна рассказала, как избежать ревности в семье с двумя детьми. Актриса подчеркнула, что важно воспринимать старшего ребенка серьезно в его рвении заботиться и помогать младшему, а также уважать личное пространство старшего ребенка. 

Анна Саливанчук с сыновьями / instagram.com/salivanchuk.anna
Напомним, 

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