Анна Саливанчук поделилась трогательными фото с первых фотосессий новорожденного сына

Актриса Анна Саливанчук наслаждается материнством.

Актриса и звезда ситкома «Однажды под Полтавой» на канале ТЕТ Анна Саливанчук снималась в новом сезоне ситкома на последних месяцах беременности. Если присмотреться, это можно заметить в премьерных сериях проекта.

В своих социальных сетях Анна делилась, как работается на съемочной площадке в положении. Также она показала своим подписчикам, как прошли ее роды.

Анна Саливанчук с сыновьями / instagram.com/salivanchuk.anna

А сейчас актриса опубликовала трогательные фотографии сыновей: Глеба (старший) и Никиты (младший). Анна родила Никиту 1 сентября, а уже сейчас делится снимками с первых фотосессий малыша.

В самой публикации Анна рассказала, как избежать ревности в семье с двумя детьми. Актриса подчеркнула, что важно воспринимать старшего ребенка серьезно в его рвении заботиться и помогать младшему, а также уважать личное пространство старшего ребенка.

Анна Саливанчук с сыновьями / instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним,