Королева Елизавета II забрала у Харви Вайнштейна орден Британской империи
Королева Великобритании Елизавета II приняла важное решение.
Именно это и произошло с Вайнштейном. После громкого скандала и осуждения Харви за сексуальные домогательства и изнасилование, британские политики написали открытое письмо премьер-министру с просьбой лишить продюсера звания. Их запрос был удовлетворен Ее Величеством.
Британская королева распорядилась, чтобы награждение Харви Вайнштейна почетным командором ордена Британской империи от 29 января 2004 года было отменено и аннулировано, а его имя было вычеркнуто из Реестра указанного ордена,– сообщает спецкомитет британской системы наград.
Напомним,