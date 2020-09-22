Королева Елизавета II забрала у Харви Вайнштейна орден Британской империи

22 сентября 2020 14:50 Юлия Крутиева
Королева Елизавета II забрала у Харви Вайнштейна орден Британской империи
Королева Елизавета II
Fotobank / GettyImages

Королева Великобритании Елизавета II приняла важное решение.

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Елизавета II лишила скандального продюсера Харви Вайнштейна ордена и исключила его из списков рыцарей Превосходнейшего ордена Британской империи. Отмена такого награждения происходит в том случае, если человек "запятнал репутацию системы почестей".

Именно это и произошло с Вайнштейном. После громкого скандала и осуждения Харви за сексуальные домогательства и изнасилование, британские политики написали открытое письмо премьер-министру с просьбой лишить продюсера звания. Их запрос был удовлетворен Ее Величеством.

Британская королева распорядилась, чтобы награждение Харви Вайнштейна почетным командором ордена Британской империи от 29 января 2004 года было отменено и аннулировано, а его имя было вычеркнуто из Реестра указанного ордена,
– сообщает спецкомитет британской системы наград.

Осужденный Харви Вайнштейн / Fotobank / GettyImages

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Стоит отметить, что Харви Вайнштейн ранее лишился еще одного ордена. Сразу же после первых обвинений в адрес продюсера, Франция лишила его ордена Почетного легиона.

Напомним,

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