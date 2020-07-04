Известная певица рассказала, как спасла 11-летнюю девочку от домогательств Харви Вайнштейна

4 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Известная певица рассказала, как спасла 11-летнюю девочку от домогательств Харви Вайнштейна
Певица Sia и Мэдди Зиглер
Fotobank / GettyImages

Певица Sia сыграла важную роль в жизни не только двух подростков, которых усыновила год назад, а и в жизни 11-летней девочки.

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Речь идет о танцовщице Мэдди Зиглер, которая сотрудничает с австралийской артисткой. Дело в том, что девочка едва не стала очередной жертвой скандального продюсера Харви Вайнштейна.

И работа с Sia уберегла Мэдди пополнить список женщин, изнасилованных Харви, приговоренного к 23 годам лишения свободы. Об этом артистка рассказала в эфире Zach Sang Show.

Мэдди Зиглер в клипе певицы Sia / Fotobank / GettyImages

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Ситуация произошла 6 лет назад. Мэдди Зиглер на тот момент было всего 11 лет. Харви Вайнштейн предложил девочке составить компанию ему самолете.

Я решила, что лучший способ обеспечить ее безопасность – это просто продолжать делать для нее проекты. Поэтому большую часть времени мы работаем вместе. Я удержала ее от самолета, на который ее пытался посадить Харви Вайнштейн. Бывают моменты, когда моя проницательность действительно работает… Да, это было отвратительно... Когда он пригласил ее, я сразу позвонила ее маме Мелиссе и сказала: «Пожалуйста, не делайте этого, не делайте этого!»

Отметим, на днях певица Sia стала дважды бабушкой. У ее младшего сына родилась двойня.

Напомним,

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