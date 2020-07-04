Известная певица рассказала, как спасла 11-летнюю девочку от домогательств Харви Вайнштейна
Певица Sia сыграла важную роль в жизни не только двух подростков, которых усыновила год назад, а и в жизни 11-летней девочки.
И работа с Sia уберегла Мэдди пополнить список женщин, изнасилованных Харви, приговоренного к 23 годам лишения свободы. Об этом артистка рассказала в эфире Zach Sang Show.
Я решила, что лучший способ обеспечить ее безопасность – это просто продолжать делать для нее проекты. Поэтому большую часть времени мы работаем вместе. Я удержала ее от самолета, на который ее пытался посадить Харви Вайнштейн. Бывают моменты, когда моя проницательность действительно работает… Да, это было отвратительно... Когда он пригласил ее, я сразу позвонила ее маме Мелиссе и сказала: «Пожалуйста, не делайте этого, не делайте этого!»
Отметим, на днях певица Sia стала дважды бабушкой. У ее младшего сына родилась двойня.
Напомним,