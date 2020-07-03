Камалия призналась, на что ежемесячно тратит тысячи долларов

Певица Камалия обожает конный спорт. Но удовольствие это недешевое.

В программе «Ранок з Україною» с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем на канале «Украина» Камалия рассказала, как у нее появился первый спортивный конь и раскрыла расценки на скакунов.

Конный спорт – один из самых элитных и дорогих видов спорта. Артистка занимается конной выездкой. В этом виде соревнований оценивают умение лошадей двигаться в разном темпе. Камалия с этим благородным видом спорта уже давно на «ты».

Я села в седло в 18 лет. Это было моей мечтой детства. Я всегда поклонялась этим грациозным животным, – рассказала Камалия и вспомнила, как у нее появилась первая спортивная лошадь по имени Индиго. – Захур спросил – какая цена? Но хозяин сказал, что конь не продается. На что Захур ответил: «Кроме любви и здоровья, нет ничего, что не может продаться.

Камалия с дочками и конем / instagram.com/kamaliyaofficial

Впрочем, этот вид спорта требует немалых затрат на содержание лошадей и амуницию, в которой выступают спортсмены. А цена на скакуна начинается с нескольких десятков тысяч долларов.

Жеребенок стоит от 20 000 долларов и выше, – призналась певица. - А если это уже хороший конь с классными кровями, то стоимость будет от 100 000 долларов.

Камалия в конном спорте / instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним,