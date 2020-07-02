Холостяк-10: Макс Михайлюк впервые признался, что у него есть девушка
Огромное внимание поклонников к личной жизни участников юбилейного сезона проекта Холостяк до сих пор.
Так, например, Оля Виноградова недавно сделала прямой эфир с Максом. В самом начале их разговора девушка отметила, что все, что было на проекте – остается на проекте. А говорить они будут о жизни после реалити.
Макс Михайлюк рассказал, что кардинально его жизнь не изменилась, он лишь стал узнаваемым на улице и появилось повышенное внимание к его персоне. Что ему, конечно же, очень приятно.
Да, присмотрелась одна девушка, – ответил Макс. – Мы сейчас общаемся. Не совсем сам я.
Однако это все, что рассказал пилот. Ни какими-либо другими подробностями Михайлюк не поделился.
Напомним,