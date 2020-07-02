Холостяк-10: Макс Михайлюк впервые признался, что у него есть девушка

Огромное внимание поклонников к личной жизни участников юбилейного сезона проекта Холостяк до сих пор.

Поэтому девушки, да и сам главный герой Макс Михайлюк стараются как можно больше общаться в социальных сетях со своими фолловерами. Часто участницы проекта "Холостяк-10" проводят прямые эфиры в Инстаграм.

Так, например, Оля Виноградова недавно сделала прямой эфир с Максом. В самом начале их разговора девушка отметила, что все, что было на проекте – остается на проекте. А говорить они будут о жизни после реалити.

Холостяк 10 сезон Оля Виноградова / instagram.com/oliavinohradova

Макс Михайлюк рассказал, что кардинально его жизнь не изменилась, он лишь стал узнаваемым на улице и появилось повышенное внимание к его персоне. Что ему, конечно же, очень приятно.

Конечно же, Оля не могла не спросить у Макса, не присмотрелась ли ему какая девушка? Ведь как известно, с победительницей шоу Дашей Ульяновой он не вместе.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк / instagram.com/flymax305

Да, присмотрелась одна девушка, – ответил Макс. – Мы сейчас общаемся. Не совсем сам я.

Однако это все, что рассказал пилот. Ни какими-либо другими подробностями Михайлюк не поделился.

Напомним,