Алла Пугачева растрогала Максима Галкина неожиданным сюрпризом

2 июля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Алла Пугачева растрогала Максима Галкина неожиданным сюрпризом
Максим Галкин и Алла Пугачева
instagram.com/maxgalkinru

После длительного перерыва в съемках и концертном графике звезды потихоньку возвращаются к работе. Один из таких - юморист Максим Галкин.

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Ведущему Максиму Галкину пришлось на несколько дней покинуть замок в поселке Грязь, чтобы записать несколько авторских программ.

За пределами дома Галкин провел три дня. За это время семья юмориста успела за ним соскучиться. Алла Борисовна даже приготовила для супруга неожиданный сюрприз.

Вечер в семейном кругу Максима Галкина и Аллы Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru
Пока артист был на гастролях, в особняк звездного семейства наведался старший брат Максима – Дмитрий. Он приехал вместе с супругой и детьми. Примадонна постаралась в кратчайшие сроки организовать семейный ужин.

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В ожидании главы семейства его вся семья устроила импровизированный пикник, зажгла костер. Сам Максим приехал домой ближе к полуночи и был приятно удивлен и растроган. 

Максим Галкин с семьей / instagram.com/maxgalkinru
Родные поспешили встретить Галкина теплыми объятиями, супруга – поцелуем, а дети – Гарри и Лиза – бросились обнимать папу и рассказывать ему последние новости.

За последние три месяца впервые отлучился по работе на три дня из Москвы, – рассказывает в своем Инстаграм Максим Галкин. – Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми и устроили все вместе мне сюрприз!

Напомним, 

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