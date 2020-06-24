Максим Галкин о фиктивных браках в шоу-бизнесе: Это личное дело каждого

24 июня 2020 16:05 Александр Кива
Максим Галкин о фиктивных браках в шоу-бизнесе: Это личное дело каждого
Максим Галкин и Алла Пугачева

24 июня в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Анна Михалкова.

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Читайте в №26-27:

- Максим Галкин: Я – пенсионер в душе

- Клоун и человексчастье. Вячеславу Полунину – 70;

- Ведущие «Готовим вместе» объявили марафон похудения;

- Какими удивительными именами называют детей жители Днепропетровщины;

- Что из овощей грозит оставить нас без борщей;

- Почему Гойко Митич ненавидел трубку мира?.

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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