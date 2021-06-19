Алла Пугачева и Максим Галкин страстно поцеловались на публике ‒ видео
В Москве состоялась грандиозная вечеринка в честь 45-летия юмориста Максима Галкина. На праздник были приглашены десятки звезд шоу-бизнеса. Артист же появился на мероприятии в компании своей супруги Аллы Пугачевой.
Случилось это под конец торжества, когда имениннику вынесли праздничный торт. Максим попробовал кусочек и горячо поцеловал супругу. Присутствующие громко аплодировали супругам.
Для торжества исполнительница выбрала легкое платье в цветы со спущенными рукавами. Тонкий пояс на талии эффектно подчеркнул фигуру звезды. Виновник праздника предпочел облачиться в классическую черную рубашку и черные брюки.
Эта песня для меня!‒ поделился публикацией в Instagram счастливый именинник.
Напомним,