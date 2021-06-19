Алла Пугачева и Максим Галкин страстно поцеловались на публике ‒ видео

19 июня 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Алла Пугачева и Максим Галкин страстно поцеловались на публике ‒ видео
Алла Пугачева и Максим Галкин
социальная сеть Instagram

В Москве состоялась грандиозная вечеринка в честь 45-летия юмориста Максима Галкина. На праздник были приглашены десятки звезд шоу-бизнеса. Артист же появился на мероприятии в компании своей супруги Аллы Пугачевой.

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Комик и певица еще раз доказали всем, что их брак основан на любви, страсти и взаимопонимании. На одном из видео, которое появилось на фан-странице Примадонны, пара страстно поцеловалась под крики «Горько!».

Случилось это под конец торжества, когда имениннику вынесли праздничный торт. Максим попробовал кусочек и горячо поцеловал супругу. Присутствующие громко аплодировали супругам.

Для торжества исполнительница выбрала легкое платье в цветы со спущенными рукавами. Тонкий пояс на талии эффектно подчеркнул фигуру звезды. Виновник праздника предпочел облачиться в классическую черную рубашку и черные брюки.

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Ранее, глава звездного семейства показал, как трогательно поздравили его дети ‒ 7-летние Лиза и Гарри. Наследники спели для папы трогательную песню.

Эта песня для меня!
‒ поделился публикацией в Instagram счастливый именинник.

Напомним,

 

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