Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище ‒ кадры прощания с хореографом
13 июня стало известно о кончине Григория Чапкиса. Хореограф ушел из жизни в 91-летнем возрасте.
Провести в последний путь танцора пришли его родные ‒ сын Грег, который прилетел из США, дочь Лилия с внучками хореографа Анной и Викторией, проживающие в Италии, а также третья супруга Чапкиса Людмила. Женщина предпочла остаться вне камер журналистов.
Среди звездных коллег присутствовали на похоронах Влад Яма, Илона Гвоздева, Павел Зибров, Дмитрий Гордон, Дмитрий Дикусар, Камалия, Владимир Зеленский и другие.
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