Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище ‒ кадры прощания с хореографом

13 июня стало известно о кончине Григория Чапкиса. Хореограф ушел из жизни в 91-летнем возрасте.

Вчера, 18 июня, прошло прощание со знаменитостью. Григория Николаевича похоронили рядом с известными украинцами ‒ космонавтом Леонидом Каденюком и композитором Платоном Майбородой.

Провести в последний путь танцора пришли его родные ‒ сын Грег, который прилетел из США, дочь Лилия с внучками хореографа Анной и Викторией, проживающие в Италии, а также третья супруга Чапкиса Людмила. Женщина предпочла остаться вне камер журналистов.

Похороны Григория Чапкиса / социальная сеть Instagram

Среди звездных коллег присутствовали на похоронах Влад Яма, Илона Гвоздева, Павел Зибров, Дмитрий Гордон, Дмитрий Дикусар, Камалия, Владимир Зеленский и другие.

Могила танцора на Байковом кладбище усыпана цветами. Находится она на новом участке под номером 52.

Напомним,

Похороны Григория Чапкиса / социальная сеть Instagram

Похороны Григория Чапкиса / социальная сеть Instagram