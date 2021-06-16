Ксения Мишина похвасталась оригинальным кольцом из их с Александром Эллертом крови

16 июня 2021 14:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Ксения Мишина похвасталась оригинальным кольцом из их с Александром Эллертом крови
Ксения Мишина и Александр Эллерт
instagram.com/misha.k.ua

«Холостячка» стала одним из самых рейтинговый шоу осени 2020 года.

Читайте такжеАлла Костромичева решилась на экстремальное приключение – фото
И это не удивительно, ведь главной героиней первого сезона «Холостячки» стала исполнительница одной из главных ролей в сериале «Крепостная» - актриса Ксения Мишина.

Финал проекта «Холостячка» для Ксении завершился позитивно. Покорить сердце актрисы удалось юмористу Александру Эллерту. К тому же, пара сумела не только сохранить отношения после шоу, но и начала жить вместе.

Более того, свою любовь Ксения и Александр решили увековечить. Они создали уникальный алмаз из собственной крови. Сейчас алмаз украшает кольцо, которое актриса носит на безымянном пальце правой руки.

Кольцо Ксении Мишиной
Читайте такжеФэшн-укушенная дочь психолога Натальи Холоденко вдохновила украинского дизайнера
Украшением она на днях похвасталась в своем Инстаграм. От роскошного прозрачного кольца с большим биоалмазом просто невозможно оторвать глаз.

Мы сдали кровь, смешали все это уже в производстве. Все очень сложно и непонятно. Ты капаешь кровь в емкость, благодаря давлению там происходят какие-то процессы, – рассказывали влюбленные историю создания украшения в одном из выпусков программы «Светская жизнь».

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости украшения ювелирные украшения Ксения Мишина Холостячка Александр Эллерт кольцо

Материалы по теме

Энрике Иглесиас порадовал публику снимком подросшей дочери Маши
Новости

Энрике Иглесиас порадовал публику снимком подросшей дочери Маши
Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов рассказал о своей девушке и ревности к Michelle Andrade
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов рассказал о своей девушке и ревности к Michelle Andrade
Шаурма, пирожок и беляш: чем опасен фастфуд летом
Полезные советы

Шаурма, пирожок и беляш: чем опасен фастфуд летом
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 6 серию (эфир 15.06.2021)
Сериалы

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 6 серию (эфир 15.06.2021)

Популярное на сайте

Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Пелена: смотреть 4 серию онлайн

Пелена: смотреть 4 серию онлайн
Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы

Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы

Популярное видео

Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Пелена: смотреть 4 серию онлайн

Пелена: смотреть 4 серию онлайн
Пелена: смотреть 5 серию онлайн

Пелена: смотреть 5 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK