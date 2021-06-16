Ксения Мишина похвасталась оригинальным кольцом из их с Александром Эллертом крови

«Холостячка» стала одним из самых рейтинговый шоу осени 2020 года.

И это не удивительно, ведь главной героиней первого сезона «Холостячки» стала исполнительница одной из главных ролей в сериале «Крепостная» - актриса Ксения Мишина.

Финал проекта «Холостячка» для Ксении завершился позитивно. Покорить сердце актрисы удалось юмористу Александру Эллерту. К тому же, пара сумела не только сохранить отношения после шоу, но и начала жить вместе.

Более того, свою любовь Ксения и Александр решили увековечить. Они создали уникальный алмаз из собственной крови. Сейчас алмаз украшает кольцо, которое актриса носит на безымянном пальце правой руки.

Кольцо Ксении Мишиной

Украшением она на днях похвасталась в своем Инстаграм. От роскошного прозрачного кольца с большим биоалмазом просто невозможно оторвать глаз.

Мы сдали кровь, смешали все это уже в производстве. Все очень сложно и непонятно. Ты капаешь кровь в емкость, благодаря давлению там происходят какие-то процессы, – рассказывали влюбленные историю создания украшения в одном из выпусков программы «Светская жизнь».

Напомним,