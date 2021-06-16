Ксения Мишина похвасталась оригинальным кольцом из их с Александром Эллертом крови
«Холостячка» стала одним из самых рейтинговый шоу осени 2020 года.
Финал проекта «Холостячка» для Ксении завершился позитивно. Покорить сердце актрисы удалось юмористу Александру Эллерту. К тому же, пара сумела не только сохранить отношения после шоу, но и начала жить вместе.
Более того, свою любовь Ксения и Александр решили увековечить. Они создали уникальный алмаз из собственной крови. Сейчас алмаз украшает кольцо, которое актриса носит на безымянном пальце правой руки.
Мы сдали кровь, смешали все это уже в производстве. Все очень сложно и непонятно. Ты капаешь кровь в емкость, благодаря давлению там происходят какие-то процессы, – рассказывали влюбленные историю создания украшения в одном из выпусков программы «Светская жизнь».
Напомним,