Энрике Иглесиас порадовал публику снимком подросшей дочери Маши

Певец Энрике Иглесиас сделал сюрприз своим поклонникам.

В январе 2020 года в семье Энрике Иглесиаса случилось пополнение. У певца и его жены, теннисистки Анны Курниковой, родился третий ребенок - дочь Маша.

С момента рождения наследницы популярная звездная пара старается скрывать ее от посторонних глаз. Анна лишь раз показала малышку публике летом 2020 года.

На днях Энрике Иглесиас решил показать своим фолловерам, как Маша подросла за год. Певец сделал селфи с дочкой, когда та сидела на палубе катера.

Работаем над кое-чем, - написал Иглесиас в подписи к фото.

Энрике Иглесиас с дочкой / instagram.com/enriqueiglesias

Снимок очень понравился поклонникам теннисистки и певца. Они засыпали малышку комплиментами и заявили, что Маша растет невероятной красавицей.

В семье Энрике и Анны также подрастает двое старших детей: трехлетние двойняшки Николас и Люси. Малыши также являются редкими гостями в блогах родителей.

Напомним,