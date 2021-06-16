Энрике Иглесиас порадовал публику снимком подросшей дочери Маши
Певец Энрике Иглесиас сделал сюрприз своим поклонникам.
С момента рождения наследницы популярная звездная пара старается скрывать ее от посторонних глаз. Анна лишь раз показала малышку публике летом 2020 года.
На днях Энрике Иглесиас решил показать своим фолловерам, как Маша подросла за год. Певец сделал селфи с дочкой, когда та сидела на палубе катера.
Работаем над кое-чем, - написал Иглесиас в подписи к фото.
В семье Энрике и Анны также подрастает двое старших детей: трехлетние двойняшки Николас и Люси. Малыши также являются редкими гостями в блогах родителей.
Напомним,