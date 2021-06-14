Умер Григорий Чапкис на 92-м году жизни
В возрасте 91 год остановилось сердце легендарного хореографа Григория Чапкиса.
Отметим, что ухудшение здоровья у Григория Николаевича началось в конце 2020 года. В преддверии Нового года Чапкис почувствовал недомогание. Прибывшая к хореографу бригада скорой помощи тогда приняла решение о его экстренной госпитализации.
Чапкису было сложно ходить и дышать. В больнице он провел более двух месяцев. Свой 91-й день рождения метр паркета встретил уже в домашней обстановке.
К слову, в 2020-м году Григорий Чапкис женился. Его избранница моложе хореографа на 52 года. Рассекречивать ее имя он так и не стал.