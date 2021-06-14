Умер Григорий Чапкис на 92-м году жизни

В возрасте 91 год остановилось сердце легендарного хореографа Григория Чапкиса.

Поздно вечером 13 июня стало известно о смерти Народного артиста Украины и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса . Печальную новость сообщил сын украинского хореографа Грег Чапкис.

Отметим, что ухудшение здоровья у Григория Николаевича началось в конце 2020 года. В преддверии Нового года Чапкис почувствовал недомогание. Прибывшая к хореографу бригада скорой помощи тогда приняла решение о его экстренной госпитализации.

Григорию Николаевичу сделали несколько тестов на коронавирус, но все они, к счастью, показали негативный результат. После обследования ему поставили диагноз – двустороннее воспаление легких.

Чапкису было сложно ходить и дышать. В больнице он провел более двух месяцев. Свой 91-й день рождения метр паркета встретил уже в домашней обстановке.

К слову, в 2020-м году Григорий Чапкис женился. Его избранница моложе хореографа на 52 года. Рассекречивать ее имя он так и не стал.