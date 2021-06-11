Константин Трембовецкий рассказал о своих эпатажных поступках: красит ногти и носит женские вещи
Участник Improv Live Show (выходит на Новом канале) Константин Трембовецкий рассказал об изменениях во внешнем виде.
Конечно, подобных выходок участник Improv Live Show Константин Трембовецкий не совершает, но и он иногда умеет удивить.
У меня всегда было желание немного эпатировать, – признался юморист в «Хороший, Плохой, Злой Подкаст». – Но совсем немного. Вот я хочу купить себе одежду в женском отделе, и покупаю. У меня есть леопардовое пальто оттуда. А в детстве носил длинные волосы и мог услышать что-то типа: «Девушка, передайте за проезд».
Недавно попробовал накрасить ногти. А почему бы и нет? – рассказывает Костя. – Понял, что это место для моего самовыражения на теле. Татуировки я не могу себе сделать. Хотя мне и нравится, как они выглядят на других. Но не выходит определиться, какой лозунг или рисунок сделать, чтобы он остался на всю жизнь. А на ногтях можно хоть каждый день писать что-то разное.
Удивляет Костя и своими ролями в импровизациях в Improv Live Show, а также тем, как он придумывает шутки без заготовок и сценария.
Напомним,