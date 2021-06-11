Константин Трембовецкий рассказал о своих эпатажных поступках: красит ногти и носит женские вещи

Эксклюзив 11 июня 2021 14:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Константин Трембовецкий рассказал о своих эпатажных поступках: красит ногти и носит женские вещи
Юморист Константин Трембовецкий

Участник Improv Live Show (выходит на Новом канале) Константин Трембовецкий рассказал об изменениях во внешнем виде.

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Все творческие люди немного эпатажные. Кто-то больше, кто-то меньше, но удивлять фанатов то ли внешним видом, то ли поведением они умеют. Например, художник Сальвадор Дали встречал гостей голым верхом на лошади, а Леди Гага пришла на музыкальную церемонию в платье из сырого мяса. 

Конечно, подобных выходок участник Improv Live Show Константин Трембовецкий не совершает, но и он иногда умеет удивить.

У меня всегда было желание немного эпатировать, – признался юморист в «Хороший, Плохой, Злой Подкаст». – Но совсем немного. Вот я хочу купить себе одежду в женском отделе, и покупаю. У меня есть леопардовое пальто оттуда. А в детстве носил длинные волосы и мог услышать что-то типа: «Девушка, передайте за проезд».

Юморист Константин Трембовецкий / пресс-служба Нового канала
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Иногда юморист экспериментирует и с телом.

Недавно попробовал накрасить ногти. А почему бы и нет? – рассказывает Костя. – Понял, что это место для моего самовыражения на теле. Татуировки я не могу себе сделать. Хотя мне и нравится, как они выглядят на других. Но не выходит определиться, какой лозунг или рисунок сделать, чтобы он остался на всю жизнь. А на ногтях можно хоть каждый день писать что-то разное.

Удивляет Костя и своими ролями в импровизациях в Improv Live Show, а также тем, как он придумывает шутки без заготовок и сценария. 

Напомним, 

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