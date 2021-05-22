Леди Гага призналась, что сделала аборт после изнасилования в 19-летнем возрасте

Одна из самых эпатажных певиц современности Леди Гага сообщила о трагедии, которую пережила много лет назад.

История знаменитости прозвучала в документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри «Я, которого вы не видите». Звезду на протяжении нескольких месяцев насиловал продюсер в студии звукозаписи. Имя тирана она назвать отказалась.

Маньяк требовал от нее близости, угрожая уничтожить все ее творчество. Вырваться с плена у артистки не получилось.

Певица Леди Гага / социальная сеть Instagram

После случившегося у исполнительницы развилось посттравматическое стрессовое расстройство ‒ она стала испытывать сильную физическую боль, похожую на ту, которая была при изнасиловании. Кроме того, звезда страдает фибромиалгией ‒ состоянием, вызывающим боль в связках, мышцах и сухожилиях.

Сначала я почувствовала сильную боль, после ‒ онемение. Это длилось на протяжении нескольких недель. Я поняла, что эта боль ‒ та же самая, которую я испытала, когда меня изнасиловали. Когда меня бросили, истерзанную и беременную на углу дома моих родителей. Я чувствовала себя отвратительно, меня тошнило.

К слову, спустя несколько лет после изнасилования, знаменитость выпустила свой дебютный альбом The Fame. Сейчас 35-летняя артистка не замужем, детей у нее нет.

Напомним,