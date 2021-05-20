Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса: подробности
Актриса Сальма Хайек заразилась COVID-19 и переболела в тяжелой форме.
Заразилась COVID-19 актриса еще в начале пандемии в 2020 году. Так как лондонские больницы были переполнены, Сальма решила оставаться дома на самоизоляции.
Однако в один момент состояние звезды стало тяжелым и ее доктор настоятельно рекомендовал отправиться в больницу. Хайек отказалась, заявив, что хочет "умереть дома".
Мой врач умолял меня лечь в больницу, потому что все было действительно плохо. Но я сказала: "Нет, спасибо. Я лучше умру дома", – рассказала актриса изданию.
Напомним,