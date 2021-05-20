Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса: подробности

Актриса Сальма Хайек заразилась COVID-19 и переболела в тяжелой форме.

54-летняя голливудская звезда ранее не рассказывала, что боролась с коронавирусом. Лишь сейчас в интервью "Variety", на обложке которого она появилась, Сальма Хайек поделилась подробностями.

Заразилась COVID-19 актриса еще в начале пандемии в 2020 году. Так как лондонские больницы были переполнены, Сальма решила оставаться дома на самоизоляции.

Однако в один момент состояние звезды стало тяжелым и ее доктор настоятельно рекомендовал отправиться в больницу. Хайек отказалась, заявив, что хочет "умереть дома".

Мой врач умолял меня лечь в больницу, потому что все было действительно плохо. Но я сказала: "Нет, спасибо. Я лучше умру дома", – рассказала актриса изданию.

Сальма Хайек с мужем / Fotobank / GettyImages

Состояние актрисы было настолько критическим, что ей доставили аппарат ИВЛ, а врачи постоянно находились рядом. Сальма призналась, что 7 недель была изолирована в специальной комнате в своем особняке до полного выздоровления. Последствия болезни звезда ощущает до сих пор.

Напомним,