Адская кухня: на проект пришел повар, который кормит миллионеров во французском ресторане со звездами Мишлен

20 мая 2021 22:20 Юлия Туренко
Адская кухня: на проект пришел повар, который кормит миллионеров во французском ресторане со звездами Мишлен
Адская кухня: Алекс Якутов
пресс-служба Нового канала

Робан Каснаби, который работал во французском ресторане с тремя звездами Мишлен, дегустировал блюда участников «Адской кухни».

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Уже этой осенью Новый канал откроет врата в кулинарное пекло для 20-ти смельчаков. Чтобы найти самого крутого повара страны, на «Адской кухне» им устраивали профессиональную школу выживания. Адский Шеф Алекс Якутов, его помощники-сушефы и приглашенные эксперты, во всех смыслах слова давали жару участникам. Они дегустировали блюда и проводили мастер-классы, за которые в кулинарных школах платят круглые суммы. Особенно дорого обходятся знания и советы поваров, которые работают в ресторанах со звездами Мишлен. Участникам «Адской кухни» посчастливилось получить их абсолютно бесплатно, когда дегустировать блюда пришел французский повар Робан Каснаби.

Мы очень хотели пригласить повара из мишленовского ресторана, который заставит волноваться даже самых самоуверенных участников «Адской кухни». И мы нашли контакты Робана, которого это очень заинтересовало, – рассказывает руководитель проекта Алена Синегина. – У Робана Каснаби большой опыт работы на кухне – 13 лет! Причем он готовит в самых престижных ресторанах Парижа.

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Чего только стоит ресторан отеля Le Bristol, у которого три звезды Мишлен! Заведения такого уровня в мире можно сосчитать по пальцам. Появление даже одной звезды у ресторана сравнимо с вознесением на гастрономический Олимп. А три – самая высокая награда, которую получают только лучшие из лучших! Кстати, обед в ресторане отеля Le Bristol обойдется в тысячу евро на двоих, поэтому здесь частенько трапезничают миллионеры. И, кажется, такого искушенного эксперта-повара никакими блюдами не удивить.

Украинская кухня показалась мне интересной. Особенно техниками приготовления и консервации: засолкой, молочнокислым брожением, настаиванием, копчением, сушением, – делится Робан. – Очень понравились паска и сырники. Вообще, большинство блюд пришлись мне по душе, кроме, наверное, некоторых, с ярко выраженным вкусом укропа. Что касается участников «Адской кухни» – у них много идей! Но скажу честно: не все из того, что они приготовили, а я продегустировал, было аппетитным.

Кто смог поразить французского гурмана – узнаете этой осенью в реалити «Адская кухня» на Новом канале.

Напомним,

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