Адская кухня: на проекте выбрали лучшего повара Украины

Богу или Богине кухни вручили 300 тысяч гривен выигрыша и дали возможность поработать в ресторане Адского Шефа Алекса Якутова.

Две команды поваров, мужчин и женщин, два месяца съемок, два финалиста и только один победитель «Адской кухни» (Новый канал). Чтобы взобраться на кулинарный Олимп, участников проекта бросили в настоящее пекло. Они в буквальном смысле прошли сквозь огонь и воду: добывали продукты в реке, врывались на кухню через огненные врата, разделывали туши голыми руками. И это лишь малая часть заданий «Адской кухни». К таким суровым условиям не были готовы даже матерые и отважные ребята. Кто-то сдавался сам, кому-то указывал на дверь Адский Шеф Алекс Якутов.

У Шефа получилось все, – говорит руководитель проекта Алена Синегина. – Установить беспрекословный авторитет с первой же встречи и быть абсолютно справедливым. Каждую претензию Шефа к работе участников те всегда понимали и не оспаривали. Случалось, вне кадра они подходили к нему и извинялись, что приготовили плохое блюдо. Им реально было стыдно за себя. При этом в нужный момент Алексу удавалось разряжать обстановку юмором и задавать правильную атмосферу.

Элитный телересторан

Только двоим поварам удалось добраться до финала «Адской кухни». За шаг до вершины кулинарного Олимпа им пришлось пройти последнее, самое сложное испытание – накормить строгих критиков. На заключительный ужин в телересторан позвали важных гостей: дипломатов испанского посольства и известных людей. Но больше всего финалисты трепетали перед именитыми кулинарами, например, организатором известного международного гастрономического конкурса Bocuse d'Оr Ukraine Антониной Захаровой, основателем Ассоциации шеф-поваров Юга Украины Виктором Титовым или шеф-поваром Евгением Клопотенко.

Здорово, что есть подобные проекты, которые повышают уровень поваров. В Украине ситуация с кулинарными кадрами плачевна, ведь система обучения устарела, – рассказывает Евгений Клопотенко. – Поэтому даже для тех зрителей, которые будут просто смотреть реалити, проект станет большим толчком к развитию.

Улитки из Полтавы

Чтобы удивить строгих гостей, финалисты разработали уникальное меню. Таких блюд вы не найдете ни в одном ресторане, только на «Адской кухне»! Для их готовки заказали продукты, которые мы не привыкли видеть в рецептуре вареников или борща: варенье из шишек, килограмм сверчков, полторы тысячи улиток и даже съедобные розы. Важные ингредиенты искали по всей Украине и привозили специально к финальному ужину. За несколько часов, пока финалисты с командами пыхтели на кухне, пытаясь угодить гостям ресторана, те съели 10 килограммов телятины, 8 кило курицы и 60 кило овощей!

Наблюдая, как участники готовили, я сделал один вывод – каждый из них очень вырос на «Адской кухне». Это было очень заметно по подаваемым блюдам! – делится Адский Шеф Алекс Якутов. – Если участники и финалисты правильно воспользуются знаниями, которые они получили на проекте, их ждет блестящее профессиональное будущее. По секрету скажу, что одна из участниц, которая пришла на кастинг аматором, после участия в реалити устроилась шеф-поваром в ресторан! Вот и делайте выводы о том, какую школу здесь прошли повара.

Но победителем «Адской кухни» стала (или стал) только один повар. Кто – узнаете осенью 2021. Впрочем, как и то, смогли ли в реалити ответить на главный вопрос: кто круче готовит – женщины или мужчины?

Напомним,