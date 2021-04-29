Пошаговый рецепт львовского сырника: праздничный десерт от сушефа "Адской кухни"

29 апреля 2021 12:10 Юлия Туренко
Пошаговый рецепт львовского сырника: праздничный десерт от сушефа
Сушеф "Адской кухни" Никита Ефанов
пресс-служба Нового канала

Как готовить праздничный десерт на Пасху 2021 - пошаговый рецепт львовских сырников от сушефа "Адской кухни" Никиты Ефанова.

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Уже в это воскресенье будем праздновать Пасху. Украшением праздничного стола, конечно, станут паски и яйца. Уверены, что каждая хозяйка приготовит и что-нибудь сладенькое. Сушеф кулинарного реалити «Адская кухня», которое снимает Новый канал, Никита Ефанов делится рецептом львовского сырника. Кстати, десерт приготовить несложно. Уверяем, вкус будет неповторимым!   

Ингредиенты:

  • 400 г – 5% творога
  • 3 шт. – яиц
  • 5 г – ванильного сахара
  • 5 г – разрыхлителя
  • 100 г – изюма
  • 150 г – коньяка или рома
  • Цедра 1 апельсина
  • Щепотка соли

Ингредиенты для поливки:

  • 100 г – сахара
  • 100 г – сливок

Приготовление:

1. Залейте изюм кипятком, чтобы он набух.

2. В отдельной посуде взбейте до однородной массы творог, цедру апельсина, ванильный сахар и желтки яиц.

3. Слейте с изюма воду и залейте его ромом или коньяком.

4. Взбейте белки в пышную пену, добавьте соль.

5. Добавьте белки в сырную массу, осторожно и небольшими порциями.

6. Поставьте сырник в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

7. Когда приготовится, не спешите вынимать из духовки. Оставьте на ночь остывать.

Приготовление поливки:

  1. Растопите сахар. Должна образоваться карамель.
  2. Добавьте сливки.
  3. Поливайте сырник, когда остынет.

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