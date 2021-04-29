Пошаговый рецепт львовского сырника: праздничный десерт от сушефа "Адской кухни"
Как готовить праздничный десерт на Пасху 2021 - пошаговый рецепт львовских сырников от сушефа "Адской кухни" Никиты Ефанова.
Ингредиенты:
- 400 г – 5% творога
- 3 шт. – яиц
- 5 г – ванильного сахара
- 5 г – разрыхлителя
- 100 г – изюма
- 150 г – коньяка или рома
- Цедра 1 апельсина
- Щепотка соли
Ингредиенты для поливки:
- 100 г – сахара
- 100 г – сливок
Приготовление:
1. Залейте изюм кипятком, чтобы он набух.
2. В отдельной посуде взбейте до однородной массы творог, цедру апельсина, ванильный сахар и желтки яиц.
3. Слейте с изюма воду и залейте его ромом или коньяком.
4. Взбейте белки в пышную пену, добавьте соль.
5. Добавьте белки в сырную массу, осторожно и небольшими порциями.
6. Поставьте сырник в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
7. Когда приготовится, не спешите вынимать из духовки. Оставьте на ночь остывать.
Приготовление поливки:
- Растопите сахар. Должна образоваться карамель.
- Добавьте сливки.
- Поливайте сырник, когда остынет.