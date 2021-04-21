Пасха 2021: Рецепт паски, проверенный годами, от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
21 апреля 2021 17:55
Рецепт паски, проверенный годами, от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Как приготовить дома вкусную праздничную выпечку. Рецепт душистой паски от Шефа «Адской кухни» Алекса Якутова - читайте в нашем материале.
Алекс Якутов поделился рецептом пасхи, которую он чаще всего выпекает с женой.
Этот рецепт проверен годами, – говорит Алекс. – Поэтому убежден, что душистая и вкусная пасочка удастся каждому.
Ингредиенты для опары:
- 50 мл – молока
- 2 г – быстрорастворимых сухих дрожжей
- 65 г – муки манитобы (с высоким содержанием белка)
- 10 г – сахара
Ингредиенты для теста:
- 35 г – яиц
- 15 г – желтков
- 15 г – сахара
- 100 г – муки манитобы
- 20 г – какао
- 20 г – молока
- 2 г – соли
- 10 г – меда
- 65 г – сливочного масла
- 100 г – цукатов
- Цедра 1 апельсина
Приготовление опары:
- В молоке комнатной температуры разведите дрожжи. Затем добавьте сахар и муку.
- Все тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое.
Приготовление теста:
- В одну посуду добавьте: яйца, желтки, сахар, муку. Все перемешайте и добавьте опару.
- Месите тесто 10-15 минут, до однородности и эластичности. Затем поставьте его в холодильник на несколько минут.
- Достаньте из холодильника и добавьте: какао, молоко, сахар, соль, мед. Хорошо перемешайте и добавьте холодное сливочное масло.
- Должно получиться эластичное тесто. Добавьте по желанию цедру одного апельсина. Добавьте цукаты.
- Дайте тесту подойти 1,5-2 часа в теплом месте.
- Затем еще раз обомните и переложите в форму. Дайте тесту возможность подняться. На это тоже уйдет около двух часов.
- Выпекайте 30 минут при температуре 150 градусов. Этого количества теста хватит для одного кулича весом 500 граммов.
Напомним,