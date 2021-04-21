Пасха 2021: Рецепт паски, проверенный годами, от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

21 апреля 2021 17:55 Юлия Туренко
Пасха 2021: Рецепт паски, проверенный годами, от шефа
Рецепт паски, проверенный годами, от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Как приготовить дома вкусную праздничную выпечку. Рецепт душистой паски от Шефа «Адской кухни» Алекса Якутова - читайте в нашем материале.

Читайте такжеПанкейки с лисичками и кабачком: идеальный завтрак от Эктора Хименес-Браво
В каждой семье есть свои особенности выпекания пасхального кулича. К традиционным рецептам добавляют любимые ингредиенты: изюм, курагу, апельсин, шоколад. Или же вообще готовят ее не из теста, а из творога. Шеф «Адской кухни», которую осенью покажет Новый канал, Алекс Якутов поделился рецептом пасхи, которую он чаще всего выпекает с женой.

Этот рецепт проверен годами, – говорит Алекс. – Поэтому убежден, что душистая и вкусная пасочка удастся каждому.

Ингредиенты для опары:

  • 50 мл – молока
  • 2 г – быстрорастворимых сухих дрожжей
  • 65 г – муки манитобы (с высоким содержанием белка)
  • 10 г – сахара

Ингредиенты для теста:

  • 35 г – яиц
  • 15 г – желтков
  • 15 г – сахара
  • 100 г – муки манитобы
  • 20 г – какао
  • 20 г – молока
  • 2 г – соли
  • 10 г – меда
  • 65 г – сливочного масла
  • 100 г – цукатов
  • Цедра 1 апельсина

Приготовление опары:

  1. В молоке комнатной температуры разведите дрожжи. Затем добавьте сахар и муку.
  2. Все тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте до увеличения вдвое.

Приготовление теста:

  1. В одну посуду добавьте: яйца, желтки, сахар, муку. Все перемешайте и добавьте опару.
  2. Месите тесто 10-15 минут, до однородности и эластичности. Затем поставьте его в холодильник на несколько минут.
  3. Достаньте из холодильника и добавьте: какао, молоко, сахар, соль, мед. Хорошо перемешайте и добавьте холодное сливочное масло.
  4. Должно получиться эластичное тесто. Добавьте по желанию цедру одного апельсина.  Добавьте цукаты.
  5. Дайте тесту подойти 1,5-2 часа в теплом месте.
  6. Затем еще раз обомните и переложите в форму. Дайте тесту возможность подняться. На это тоже уйдет около двух часов.
  7. Выпекайте 30 минут при температуре 150 градусов. Этого количества теста хватит для одного кулича весом 500 граммов.

Напомним,

Облако тегов

Адская кухня Новый Канал Пасха рецепты звезд простые рецепты выпечка еда и рецепты куличи рецепты пасок Алекс Якутов

Материалы по теме

Орел и Решка. Новый сезон: Вера Брежнева три часа просидела в полиции, ее не пускали на съемки
Новости

Орел и Решка. Новый сезон: Вера Брежнева три часа просидела в полиции, ее не пускали на съемки
Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
Телешоу

Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь приоткрыла занавес тайны нового сезона проекта
Новости

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь приоткрыла занавес тайны нового сезона проекта
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
Телешоу

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Как выйти замуж: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Как выйти замуж: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK