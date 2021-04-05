Суп-пюре из печеных перцев с фетой: рецепт от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

5 апреля 2021 15:15 Юлия Туренко
Суп-пюре из печеных перцев с фетой: рецепт от шефа
Суп-пюре из печеных перцев с фетой: рецепт от шефа Адской кухни Алекса Якутова
пресс-служба

К Международному дню супа Алекс Якутов поделился фирменным рецептом первого блюда. Как приготовить суп-пюре из печеных перцев с фетой - читайте в нашем материале.

Читайте такжеПостные блюда в Великий пост: рисовые котлеты с грибами – рецепт
Для многих людей суп – важная составляющая ежедневного рациона. Это не только сытное и вкусное блюдо, оно еще и легко усваивается. В честь Дня супа предлагаем приготовить его по рецепту Шефа Алекса Якутова, который уже этой осенью в «Адской кухне» на Новом канале устроит небывалую битву поваров.

Ингредиенты:

  • Перец капи – 3 шт.
  • Томаты – 5 шт. 
  • 1 стебель сельдерея
  • Овощной бульон – 0,3 литра
  • Копченая паприка – 1 ч. л.  
  • Чеснок – 3 зубчика 
  • Яблочный уксус – 1 ч. л.
  • Фета – 50 г 
  • Свежий орегано 

Приготовление

  1. Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере.
  2. На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку. Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса.
  3. Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито.
  4. Сыр фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
  5. Подача: Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим). Приятного аппетита!

Облако тегов

Адская кухня рецепты рецепты звезд простые рецепты еда и рецепты рецепт супы перец Алекс Якутов что приготовить суп-пюре

Материалы по теме

Готовим вместе: Блюда из зелени (эфир от 04.04.2021)
Телешоу

Готовим вместе: Блюда из зелени (эфир от 04.04.2021)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 03.04.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 03.04.2021
Постные блюда в Великий пост: рисовые котлеты с грибами – рецепт
Еда и рецепты

Постные блюда в Великий пост: рисовые котлеты с грибами – рецепт
Бедная Саша: смотреть онлайн 9 серию
Сериалы

Бедная Саша: смотреть онлайн 9 серию

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции

Католическая Пасха 2021: какого числа, традиции
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK