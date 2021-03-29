Постные блюда в Великий пост: рисовые котлеты с грибами – рецепт

29 марта 2021 23:20 Юлия Туренко
Постные блюда в Великий пост: рисовые котлеты с грибами – рецепт
Постные блюда в Великий пост: рисовые котлеты с грибами – рецепт
пресс-служба

В 2021 году Великий пост будет длиться до 1 мая. Этот пост считается самым главным и строгим. Прекрасный рецепт котлет с грибами во время Великого Поста – в нашем материале.

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Григорий Герман подготовил простой и питательный рецепт к Великому посту. Кулинар и ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказал, как приготовить рисовые котлеты с грибами и универсальным соусом, который подойдет к любому блюду.

Ингредиенты:

  • Рис отварной – 600 г
  • Грибы – 250 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
  • Сухари панировочные – 70 г
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Томаты – 2 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Уксус – 1-2 ст.л.
  • Паприка молотая – 10 г
  • Орехи (миндаль или грецкие) – 50 г
  • Масло оливковое
  • Перец черный молотый

Способ приготовления:

  1. Сковороду поставить на огонь и добавить несколько ложек растительного масла. Измельчить лук и грибы. Жарить на сковороде. Когда грибы выпустят воду, добавить измельченный чеснок (1 зубчик).
  2. На сковородку-гриль выложить нарезанный болгарский перец, целые томаты, перец чили, половинку лука и 2 зубчика чеснока. Зажарить овощи до корочки.
  3. Переложить готовые овощи в чашу блендера, добавить уксус, соль, перец, паприку, несколько ложек масла и орехи. Перебить до консистенции соуса.
  4. Рис смешать с крахмалом. В отдельную миску выложить грибную начинку. А в третью миску – панировочные сухари. Смачивая руки в воде, размять горсть риса так, чтобы внутрь можно было вложить ложку грибной начинки, сформировать круглую котлету, обмакнуть в панировочных сухарях и жарить до готовности во фритюре. Подавать котлетки с овощным соусом. Приятного аппетита!

Напомним,

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