Постные блюда в Великий пост: рисовые котлеты с грибами – рецепт
29 марта 2021 23:20
Постные блюда в Великий пост: рисовые котлеты с грибами – рецепт
пресс-служба
В 2021 году Великий пост будет длиться до 1 мая. Этот пост считается самым главным и строгим. Прекрасный рецепт котлет с грибами во время Великого Поста – в нашем материале.
котлеты с грибами и универсальным соусом, который подойдет к любому блюду.
Ингредиенты:
- Рис отварной – 600 г
- Грибы – 250 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Сухари панировочные – 70 г
- Перец болгарский – 1 шт.
- Томаты – 2 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Уксус – 1-2 ст.л.
- Паприка молотая – 10 г
- Орехи (миндаль или грецкие) – 50 г
- Масло оливковое
- Перец черный молотый
Способ приготовления:
- Сковороду поставить на огонь и добавить несколько ложек растительного масла. Измельчить лук и грибы. Жарить на сковороде. Когда грибы выпустят воду, добавить измельченный чеснок (1 зубчик).
- На сковородку-гриль выложить нарезанный болгарский перец, целые томаты, перец чили, половинку лука и 2 зубчика чеснока. Зажарить овощи до корочки.
- Переложить готовые овощи в чашу блендера, добавить уксус, соль, перец, паприку, несколько ложек масла и орехи. Перебить до консистенции соуса.
- Рис смешать с крахмалом. В отдельную миску выложить грибную начинку. А в третью миску – панировочные сухари. Смачивая руки в воде, размять горсть риса так, чтобы внутрь можно было вложить ложку грибной начинки, сформировать круглую котлету, обмакнуть в панировочных сухарях и жарить до готовности во фритюре. Подавать котлетки с овощным соусом. Приятного аппетита!
Напомним,