Постные блюда в Великий пост: рецепт салата из моркови, меда и орехов от Марины Боржемской

17 марта 2021 12:10 Юлия Туренко
Постные блюда в Великий пост: рецепт салата из моркови, меда и орехов от Марины Боржемской
Фитнес-тренер Марина Боржемская
instagram.com/uzelkova.marina

В 2021 году Великий пост начался 15 марта и закончится 1 мая. Этот пост считается самым главным и строгим. Прекрасный рецепт для полноценного питания во время Великого Поста – в нашем материале.

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Постные рецепты не должны быть скучными и однообразными. Фитнес-тренер Марина Боржемская подготовила рецепт интересного блюда – салат из моркови, меда и орехов.

Если вы не придерживаетесь поста, также рекомендуем обратить на него внимание – это очень вкусно!

Ингредиенты:

  • Морковь - 350 г
  • Грецкие орехи - 70 г
  • Мед - 20 г
  • Лимонный сок - 1 ч.л

Способ приготовления:

  1. Морковь натрите на мелкой терке, посолите и полейте лимонным соком.
  2. Добавьте толченные орехи, мед и размешайте.
  3. Украсьте салат вишнями из компота или замороженными. Приятного аппетита!

Постные блюда в Великий пост: рецепт салата из моркови, меда и орехов от Марины Боржемской / instagram.com/insta_borzhemsky

Напомним,

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