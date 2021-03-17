Постные блюда в Великий пост: рецепт салата из моркови, меда и орехов от Марины Боржемской
В 2021 году Великий пост начался 15 марта и закончится 1 мая. Этот пост считается самым главным и строгим. Прекрасный рецепт для полноценного питания во время Великого Поста – в нашем материале.
Если вы не придерживаетесь поста, также рекомендуем обратить на него внимание – это очень вкусно!
Ингредиенты:
- Морковь - 350 г
- Грецкие орехи - 70 г
- Мед - 20 г
- Лимонный сок - 1 ч.л
Способ приготовления:
- Морковь натрите на мелкой терке, посолите и полейте лимонным соком.
- Добавьте толченные орехи, мед и размешайте.
- Украсьте салат вишнями из компота или замороженными. Приятного аппетита!
Напомним,