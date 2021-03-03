Морковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда
3 марта 2021 05:00
Морковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда
пресс-служба канала Украина
Как приготовить полезное во время весеннего авитаминоза блюдо – морковное ризотто с печенью. Простой рецепт от ведущего канала «Украина» Григория Германа.
ризотто с печенью – это доступное и очень простое блюдо станет одним из ваших коронных! А гости и близкие оценят его за зрелищность во время приготовления.
Ингредиенты:
- Рис – 120 г
- Бульон – 500 мл
- Печень куриная – 200 г
- Морковь – 400 г
- Сливочное масло – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сахар – 1 ч.л.
- Уксус винный – 1 ст.л.
- Коньяк – 50 г
- Сливки 20-33% – 100 мл
- Вино белое – 100 мл
- Петрушка, соль и перец
Способ приготовления:
- Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.
- Засыпать промытый рис в сковороду и по чуть-чуть добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки.
- Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.
- На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника «фламбе» поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец.
- Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.
- Подавать ризотто, выложив сверху печень. Приятного аппетита!
Морковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда / пресс-служба
Напомним,