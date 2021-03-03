Морковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда

3 марта 2021 05:00 Юлия Крутиева
Морковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Морковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда
пресс-служба канала Украина

Как приготовить полезное во время весеннего авитаминоза блюдо – морковное ризотто с печенью. Простой рецепт от ведущего канала «Украина» Григория Германа.

Читайте такжеФранцузские отбивные с сыром и томатами: праздничный рецепт от Сержа Куницына
Морковное ризотто с печенью – это доступное и очень простое блюдо станет одним из ваших коронных! А гости и близкие оценят его за зрелищность во время приготовления.

Ингредиенты:

  • Рис – 120 г
  • Бульон – 500 мл
  • Печень куриная – 200 г
  • Морковь – 400 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус винный – 1 ст.л.
  • Коньяк – 50 г
  • Сливки 20-33% – 100 мл
  • Вино белое – 100 мл
  • Петрушка, соль и перец

Способ приготовления:

  1. Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.
  2. Засыпать промытый рис в сковороду и по чуть-чуть добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки.
  3. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.
  4. На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника «фламбе» поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец.
  5. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.
  6. Подавать ризотто, выложив сверху печень. Приятного аппетита!

Морковное ризотто с печенью: простой рецепт вкусного и полезного блюда / пресс-служба

Напомним,

Облако тегов

рецепты звезд простые рецепты Григорий Герман здоровая еда еда и рецепты полезное питание рецепт печень ризотто

Материалы по теме

Готовим вместе: Блюда из риса (эфир от 28.02.2021)
Телешоу

Готовим вместе: Блюда из риса (эфир от 28.02.2021)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 27.02.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 27.02.2021
Что приготовить на 8 марта: рецепт картофеля гармошкой от Ирины Хоменко
Еда и рецепты

Что приготовить на 8 марта: рецепт картофеля гармошкой от Ирины ХоменкоЭксклюзив
3 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

3 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва
МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK