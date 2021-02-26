Что приготовить на 8 марта: рецепт картофеля гармошкой от Ирины Хоменко
Эксклюзив 26 февраля 2021 05:00
Что приготовить на 8 марта: рецепт картофеля гармошкой от Ирины Хоменко
пресс-служба
Близится 8 марта – самое время подумать: что накрыть на праздничный стол. Для вас мы подготовили простой и очень вкусный рецепт на 8 марта - картофель гармошкой.
Я очень люблю, когда семья собирается вместе. Всегда стараюсь удивить своих близких новыми блюдами, но и свои коронные не забываю. Хочу поделиться с вами любимым, и что важно – легким рецептом. Блюдо называется – картофель гармошкой.
Ингредиенты на 4 порции:
- Картофель - 8 штук
- Бекон - 300 г
- Сыр твердый - 250 г
- Сметана - 150 г
- Оливковое масло - 2 столовые ложки
- Лук зеленый (нарезанный) - 1 столовая ложка
- Соль - по вкусу
Способ приготовления:
- Советую сразу подготовить все ингредиенты для блюда. Сначала разделите бекон на две части. Одну нарежьте полосками в 2 сантиметра, а вторую – нарежьте маленькими кубиками.
- Возьмите сыр и также нарежьте его полосками в 2 сантиметрами.
- После этого возьмите вымытый картофель и острым ножом сделайте надрезы через каждые 0,7 сантиметра (только не дорезайте до конца).
- Осторожно натрите картофель оливковым маслом с солью. Кусочки бекона вставьте в разрезы. Весь картофель поместите на противень для выпечки, застеленный фольгой.
- Запекать картофель нужно при температуре 200 градусов в течение 40-60 минут, пока картофель не станет мягким.
- После этого достаньте картофель, дайте ей немного времени остыть и добавьте в разрезы ломтики сыра.
- Верните картофель в духовку еще на 5-10 минут, пока сыр не растает. Пока картофель готовится, обжарьте нарезанный бекон на сковороде с оливковым маслом. Когда картофель немного остынет, добавьте сметану, обжаренный бекон и зеленый лук.
- Советую вам попробовать приготовить по этому рецепту. Такой картофель понравится и взрослым, и маленьким. Приятного аппетита вам!
Картофель гармошкой / пресс-служба канала НЛО TV
Напомним,