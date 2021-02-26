Что приготовить на 8 марта: рецепт картофеля гармошкой от Ирины Хоменко

Эксклюзив 26 февраля 2021 05:00 Юлия Крутиева
Что приготовить на 8 марта: рецепт картофеля гармошкой от Ирины Хоменко
Что приготовить на 8 марта: рецепт картофеля гармошкой от Ирины Хоменко
пресс-служба

Близится 8 марта – самое время подумать: что накрыть на праздничный стол. Для вас мы подготовили простой и очень вкусный рецепт на 8 марта - картофель гармошкой.

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Мы попросили актрису шоу “Мамахохотала” на канале НЛО TV Ирину Хоменко поделиться одним из своих любимых праздничных рецептов.

Я очень люблю, когда семья собирается вместе. Всегда стараюсь удивить своих близких новыми блюдами, но и свои коронные не забываю. Хочу поделиться с вами любимым, и что важно – легким рецептом. Блюдо называется – картофель гармошкой.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Картофель - 8 штук 
  • Бекон - 300 г
  • Сыр твердый - 250 г 
  • Сметана - 150 г
  • Оливковое масло - 2 столовые ложки 
  • Лук зеленый (нарезанный) - 1 столовая ложка 
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Советую сразу подготовить все ингредиенты для блюда. Сначала разделите бекон на две части. Одну нарежьте полосками в 2 сантиметра, а вторую – нарежьте маленькими кубиками.
  2. Возьмите сыр и также нарежьте его полосками в 2 сантиметрами.
  3. После этого возьмите вымытый картофель и острым ножом сделайте надрезы через каждые 0,7 сантиметра (только не дорезайте до конца).
  4. Осторожно натрите картофель оливковым маслом с солью. Кусочки бекона вставьте в разрезы. Весь картофель поместите на противень для выпечки, застеленный фольгой.
  5. Запекать картофель нужно при температуре 200 градусов в течение 40-60 минут, пока картофель не станет мягким.
  6. После этого достаньте картофель, дайте ей немного времени остыть и добавьте в разрезы ломтики сыра.
  7. Верните картофель в духовку еще на 5-10 минут, пока сыр не растает. Пока картофель готовится, обжарьте нарезанный бекон на сковороде с оливковым маслом. Когда картофель немного остынет, добавьте сметану, обжаренный бекон и зеленый лук.
  8. Советую вам попробовать приготовить по этому рецепту. Такой картофель понравится и взрослым, и маленьким. Приятного аппетита вам!

Картофель гармошкой / пресс-служба канала НЛО TV

Напомним,

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