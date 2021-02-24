Французские отбивные с сыром и томатами: праздничный рецепт от Сержа Куницына
Мужчины, если вы хотите порадовать своих любимых особым блюдом на 8 марта – самое время подготовиться! Ловите простой рецепт на 8 марта – как дома приготовить французские отбивные.
Это не самое легкое блюдо – время готовки займет около двух часов. Но кто сказал, что мы боимся трудностей? Итак, поехали!
Ингредиенты:
- 1 кг свинины;
- 1 кг любых грибов;
- 3 шт. репчатого лука;
- 100 грамм твердого сыра;
- 100 грамм адыгейского сыра;
- 2 шт. красного помидора;
- горчица, соль и черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Для начала помойте и мелко нарежьте грибы. После – выкладываем грибы на сковородку и жарим на среднем огне.
- Чистим лук, нарезаем его полукольцами. Добавляем на сковородку к нашим грибам.
- Когда из грибов выпарится вода, сами грибы подрумянятся, а лук приобретет золотистый цвет – выкладываем все на тарелку.
- Займемся сыром. Оба сыра натрите на крупной терке (только не смешивайте!).
- Теперь самое основное – мясо. Нарежьте наше мясо на кусочки – примерно 1,5 см в ширину.
- Берем молоточек и хорошо отбиваем мясо с обеих сторон (тут следите, чтобы вся кухня не была в мясе – я иногда использую пищевую пленку специально).
- Выкладываем мясо на слегка смазанный маслом противень. Смазываем кусочки горчицей, слегка солим и перчим.
- Сверху на отбивные выкладываем жареные грибы. Еще один слой – кусочки помидоров. Следующий слой – адыгейский сыр. И последний слой – обычный сыр.
- Ставим блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
- Вот и все! Мясо можно подавать горячим с вином или любым другим любимым напитком. Приятного аппетита!
Напомним,