Французские отбивные с сыром и томатами: праздничный рецепт от Сержа Куницына

Эксклюзив 24 февраля 2021 05:00 Юлия Крутиева
Французские отбивные с сыром и томатами: праздничный рецепт от Сержа Куницына
Французские отбивные с сыром и томатами: праздничный рецепт от Сержа Куницына
пресс-служба

Мужчины, если вы хотите порадовать своих любимых особым блюдом на 8 марта – самое время подготовиться! Ловите простой рецепт на 8 марта – как дома приготовить французские отбивные.

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Ведущий шоу “Оттак Мастак” на канале НЛО TV Серж Куницын поделился рецептом одного из своих любимых блюд – французских отбивных с сыром и томатами.

Это не самое легкое блюдо – время готовки займет около двух часов. Но кто сказал, что мы боимся трудностей? Итак, поехали!

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины;
  • 1 кг любых грибов;
  • 3 шт. репчатого лука;
  • 100 грамм твердого сыра;
  • 100 грамм адыгейского сыра;
  • 2 шт. красного помидора;
  • горчица, соль и черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для начала помойте и мелко нарежьте грибы. После – выкладываем грибы на сковородку и жарим на среднем огне.
  2. Чистим лук, нарезаем его полукольцами. Добавляем на сковородку к нашим грибам.
  3. Когда из грибов выпарится вода, сами грибы подрумянятся, а лук приобретет золотистый цвет – выкладываем все на тарелку.
  4. Займемся сыром. Оба сыра натрите на крупной терке (только не смешивайте!).
  5. Теперь самое основное – мясо. Нарежьте наше мясо на кусочки – примерно 1,5 см в ширину.
  6. Берем молоточек и хорошо отбиваем мясо с обеих сторон (тут следите, чтобы вся кухня не была в мясе – я иногда использую пищевую пленку специально).
  7. Выкладываем мясо на слегка смазанный маслом противень. Смазываем кусочки горчицей, слегка солим и перчим.
  8. Сверху на отбивные выкладываем жареные грибы. Еще один слой – кусочки помидоров. Следующий слой – адыгейский сыр. И последний слой – обычный сыр.
  9. Ставим блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
  10. Вот и все! Мясо можно подавать горячим с вином или любым другим любимым напитком. Приятного аппетита!

Французские отбивные с сыром и томатами / пресс-служба канала НЛО TV

Напомним,

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