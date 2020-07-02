Запеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Ревизора Юлии Панковой

2 июля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Запеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Ревизора Юлии Панковой
Запеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Юлии Панковой
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, как готовит дома быстро изысканное рыбное блюдо - дорадо, запеченную в духовке.

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Рыба содержит много белка, витаминов и полезных элементов. А еще это источник сил и энергии на целый день. Техник ее приготовления существует очень много – на сковороде, гриле, в духовке, на открытом огне, на пару или в мультиварке. Как ее ни приготовишь, рыба все равно будет вкусной.

Самое важное правило для блюд из рыбы – чтобы главный ингредиент был свежим. Сегодня рекомендуем приготовить дорадо по рецепту ведущей программы «Ревизор» (Новый канал) Юлии Панковой.

Дорадо – настоящий деликатес, – говорит Юля. – Ее слегка розовое мясо после приготовления становится белым. Рыба имеет тонкий аромат и приятный сладковатый вкус. Самая вкусная дорадо, выловленная с июля по ноябрь. Делюсь простым рецептом ее приготовления.

Запеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты:

  • 1,5 кг – рыбы
  • 500 г – помидоров черри
  • 6 ст. л. – оливкового масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. – орегано
  • ½ л – воды
  • Соль и черный перец
  • Свежая петрушка

Приготовление:

1. Налейте на противень оливковое масло.

2. Очищенную, выпотрошенную и вымытую рыбу выложите на противень.

3. Добавьте нарезанные на четвертинки помидоры черри, чеснок. Посолите, поперчите и посыпьте сушеным орегано.

4. Залейте водой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.

5. Готовую рыбу посыпьте мелко порезанной петрушкой. Приятного аппетита!

Напомним,

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