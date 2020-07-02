Запеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Ревизора Юлии Панковой
Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, как готовит дома быстро изысканное рыбное блюдо - дорадо, запеченную в духовке.
Самое важное правило для блюд из рыбы – чтобы главный ингредиент был свежим. Сегодня рекомендуем приготовить дорадо по рецепту ведущей программы «Ревизор» (Новый канал) Юлии Панковой.
Дорадо – настоящий деликатес, – говорит Юля. – Ее слегка розовое мясо после приготовления становится белым. Рыба имеет тонкий аромат и приятный сладковатый вкус. Самая вкусная дорадо, выловленная с июля по ноябрь. Делюсь простым рецептом ее приготовления.
Ингредиенты:
- 1,5 кг – рыбы
- 500 г – помидоров черри
- 6 ст. л. – оливкового масла
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. – орегано
- ½ л – воды
- Соль и черный перец
- Свежая петрушка
Приготовление:
1. Налейте на противень оливковое масло.
2. Очищенную, выпотрошенную и вымытую рыбу выложите на противень.
3. Добавьте нарезанные на четвертинки помидоры черри, чеснок. Посолите, поперчите и посыпьте сушеным орегано.
4. Залейте водой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.
5. Готовую рыбу посыпьте мелко порезанной петрушкой. Приятного аппетита!
Напомним,