Холодный суп из манго к завтраку: рецепт, покоривший многих

30 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Холодный суп из манго к завтраку: рецепт, покоривший многих
Холодный суп из манго к завтраку: рецепт, покоривший многих
pixabay.com

Вы любите фрукты, но не знаете, что выдумать с ними на завтрак оригинального? Выход есть! Рецепт холодного фруктового супа, который вы можете приготовить дома, поможет накормить полезным лакомством всю семью!

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На приготовление супа вы не потратите больше десяти минут, а ингредиенты можно менять и добавлять на свое усмотрение!

Ингредиенты:

  • Манго 1 шт.,
  • Бананы 1 шт.,
  • Курага 4 шт.,
  • Апельсины 1 шт.,
  • Миндаль 5 ст. ложек,
  • Мед 1 ч. ложка.
  • Минеральная вода 30 мл.

Холодный суп из манго к завтраку: рецепт, покоривший многих

Способ приготовления:

1. Нарезаем манго, банан, апельсин на кубики и взбиваем в блендере.

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2. Отдельно взбиваем сочную курагу с миндалем, медом и водой до однородной массы. Можно в блендере или миксером, по желанию.

3. Перемешиваем получившиеся ингредиенты и подаем на стол великолепный суп. Приятного аппетита!

Совет! Любители ванили, вы можете добавить в суп несколько капель ванильной эссенции для придания мягкого вкуса. Но не переборщите, если эссенции будет слишком много, то суп начнет горчить, и вы не получите желаемого оттенка вкуса. 

Напомним,

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