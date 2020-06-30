Холодный суп из манго к завтраку: рецепт, покоривший многих
Вы любите фрукты, но не знаете, что выдумать с ними на завтрак оригинального? Выход есть! Рецепт холодного фруктового супа, который вы можете приготовить дома, поможет накормить полезным лакомством всю семью!
Ингредиенты:
- Манго 1 шт.,
- Бананы 1 шт.,
- Курага 4 шт.,
- Апельсины 1 шт.,
- Миндаль 5 ст. ложек,
- Мед 1 ч. ложка.
- Минеральная вода 30 мл.
Способ приготовления:
1. Нарезаем манго, банан, апельсин на кубики и взбиваем в блендере.
3. Перемешиваем получившиеся ингредиенты и подаем на стол великолепный суп. Приятного аппетита!
Совет! Любители ванили, вы можете добавить в суп несколько капель ванильной эссенции для придания мягкого вкуса. Но не переборщите, если эссенции будет слишком много, то суп начнет горчить, и вы не получите желаемого оттенка вкуса.
Напомним,