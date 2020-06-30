Вы любите фрукты, но не знаете, что выдумать с ними на завтрак оригинального? Выход есть! Рецепт холодного фруктового супа, который вы можете приготовить дома, поможет накормить полезным лакомством всю семью!

Ингредиенты:

Манго 1 шт.,

Бананы 1 шт.,

Курага 4 шт.,

Апельсины 1 шт.,

Миндаль 5 ст. ложек,

Мед 1 ч. ложка.

Минеральная вода 30 мл.

На приготовление супа вы не потратите больше десяти минут, а ингредиенты можно менять и добавлять на свое усмотрение!

Холодный суп из манго к завтраку: рецепт, покоривший многих

Способ приготовления:

1. Нарезаем манго, банан, апельсин на кубики и взбиваем в блендере.

2. Отдельно взбиваем сочную курагу с миндалем, медом и водой до однородной массы. Можно в блендере или миксером, по желанию.

3. Перемешиваем получившиеся ингредиенты и подаем на стол великолепный суп. Приятного аппетита!

Совет! Любители ванили, вы можете добавить в суп несколько капель ванильной эссенции для придания мягкого вкуса. Но не переборщите, если эссенции будет слишком много, то суп начнет горчить, и вы не получите желаемого оттенка вкуса.

Напомним,