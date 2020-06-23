Полезный и вкусный малиновый сорбет: рецепт для жарких дней
Сорбет можно приготовить в домашних условиях, нет более подходящего фруктового лакомства для лета!
Ингредиенты:
- Замороженная малина 500 г.,
- Мед 60 г.,
- Лимонный сок 10 г.,
- Вода 60 г.
Способ приготовления:
1. Подготовьте все ингредиенты к использованию.
3. Подавайте к столу. Приятного аппетита!
Совет! Ягоды для сорбета в замороженном виде можно хранить фактически неограниченное время. Даже после нескольких недель в морозилке они не утратят свои вкусовые качества и останутся отличным сырьем для приготовления десерта.
Напомним,