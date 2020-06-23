Полезный и вкусный малиновый сорбет: рецепт для жарких дней

23 июня 2020 12:30 Алла Лысак
Полезный и вкусный малиновый сорбет: рецепт для жарких дней
Полезный и вкусный малиновый сорбет: рецепт для жарких дней
pixabay.com

Сорбет можно приготовить в домашних условиях, нет более подходящего фруктового лакомства для лета!

Читайте такжеКак пережить лето в маске, рецепт вкусного сорбета и отдых 2020: 6 интересных сюжетов от "Утра с Интером"
Сорбет — находка для женщин, которые заботятся о своей фигуре и предпочитают полезные десерты. Сорбет можно приготовить из любых фруктов, перечень возможных рецептов ограничивается только вашей фантазией. Но сегодня мы остановимся на очень вкусном сорбете из малины. 

Ингредиенты:

  • Замороженная малина 500 г.,
  • Мед 60 г.,
  • Лимонный сок 10 г.,
  • Вода 60 г.

Способ приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты к использованию.

Читайте такжеВареники с вишней в компоте рецепт
2. Положите малину, мед, лимонный сок в блендер, залейте необходимым количеством воды и взбейте до однородности.

3. Подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет! Ягоды для сорбета в замороженном виде можно хранить фактически неограниченное время. Даже после нескольких недель в морозилке они не утратят свои вкусовые качества и останутся отличным сырьем для приготовления десерта. 

Напомним,

Облако тегов

рецепт

Материалы по теме

Вареники с вишней в компоте рецепт
Еда и рецепты

Вареники с вишней в компоте рецепт
Кексы из кабачков и сыра рецепт: шикарное летнее лакомство для вас
Еда и рецепты

Кексы из кабачков и сыра рецепт: шикарное летнее лакомство для вас
Овощной салат с консервированным тунцом: рецепт нежного и изысканного блюда от Юлии Панковой
Еда и рецепты

Овощной салат с консервированным тунцом: рецепт нежного и изысканного блюда от Юлии Панковой
Освежающий лимонад с морковью и апельсином рецепт
Еда и рецепты

Освежающий лимонад с морковью и апельсином рецепт

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK