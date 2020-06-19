Утро с Интером: как пережить лето в маске, рецепт вкусного сорбета и отдых 2020

19 июня 2020 18:00 Юлия Крутиева
Утро с Интером: как пережить лето в маске, рецепт вкусного сорбета и отдых 2020
Как пережить лето в маске, рецепт вкусного сорбета и отдых 2020: 6 интересных сюжетов от Утра с Интером
кадр из программы

Как обычно по пятницам мы вспоминаем, что такого интересного и полезного рассказывали журналисты программы "Утро с Интером" и отбираем несколько сюжетов для вас.

Мы не стали брать сюжет о том, как уберечься от змей или о телефонных мошенниках. Накануне выходных так хочется настроиться на хорошее, помечтать об отпуске и выудить новый интересный рецепт. Итак, наш том сюжетов – вашему вниманию.

В такую жару очень хочется чего-то прохладного и вкусного. Приготовьте сорбет – советуют журналисты программы "Утро с Интером". И рассказывают историю этого лакомства, а еще – дают рецепт самого простого приготовления сорбета.

Мечта об отдыхе за рубежом пока остается недоступной многим. Поэтому большинство украинцев взяли курс на курорты Черного и Азовского морей. Сезон там открылся недавно и по новым карантинными правилам. Так утверждают владельцы гостиниц и баз. Во сколько обойдется отдых в этом году? И главное, кто несет ответственность за безопасность украинцев?

В ближайшее время жара не спадет. Мало нам ожогов, солнечных и тепловых ударов, в этом году в добавок к ним - масочный режим,  из-за  которого люди просто задыхаются. Итак, как оптимально пережить лето, и при этом не нарушить карантин?

А еще – как переживет жару ваш автомобиль? Как сделать так, чтобы очень высокая температура не навредила вашему авто? Об этом, а еще о новостях из мира моторов, – следующий сюжет.

В Черногории, которая 40 дней считалась страной, свободной от коронавируса, на днях снова обнаружили инфицированного. Потом – еще одного, и еще 7 случаев заражения! Но несмотря на это, страна уже готова встречать туристов. Правда, не всех. Есть ли в зеленом списке – Украина? И удастся ли украинцам в этом году отдохнуть в Черногории?  И на каких условиях?

Из-за вспышки коронавируса герой следующего сюжета - Александр - застрял в Индии. Украинец не смог поехать домой из-за щенка! Его не пустили на борт самолета с собакой,  и Александр не предал четвероногого друга. Он остался в Индии и терпеливо ждал возможности вернуться. Неимоверно трогательная история верности и спасения – вашему вниманию.

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