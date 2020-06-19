Вареники с вишней в компоте рецепт

19 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Вареники с вишней в компоте рецепт
Вареники с вишней в компоте рецепт
pixabay.com

Любите вишню? Тогда вам точно понравятся вареники с вишней в компоте, которые можно легко приготовить дома!

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На приготовление вареников вы потратите немного больше часа, а удовольствия получите очень много. Благодаря наличию компота вареники превращаются в настоящий сладкий десерт, от которого будут в восторге и дети, и взрослые!

Ингредиенты:

  • Вишневый компот 1 л.,
  • Вишня 450 г.,
  • Сахар 100 г.,
  • Корица молотая 5 г.,
  • Мука 300 г.,
  • Картофельный крахмал 300 г.,
  • Куриное яйцо 1 шт.,
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Вареники с вишней в компоте рецепт / pixabay.com

1. Засыпаем вишню сахаром, смешиваем с корицей и оставляем на час.

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2. Смешиваем крахмал с мукой и яйцом, добавляем воду, соль, и замешиваем тесто. 

3. Оставляем тесто в пленке на 10-15 минут в теплом месте.

4. Раскатываем тесто и вырезаем кружочки, в каждый кладем немного начинки и защипываем.

5. Варим вареники до готовности, в отдельной емкости доводим до кипения компот. Далее соединяем вареники с компотом. Приятного аппетита!

Совет! Выбирайте не самый сладкий компот, чтобы во время кипения он не превратился в джем. 

Напомним,

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