Вареники с вишней в компоте рецепт
Любите вишню? Тогда вам точно понравятся вареники с вишней в компоте, которые можно легко приготовить дома!
Ингредиенты:
- Вишневый компот 1 л.,
- Вишня 450 г.,
- Сахар 100 г.,
- Корица молотая 5 г.,
- Мука 300 г.,
- Картофельный крахмал 300 г.,
- Куриное яйцо 1 шт.,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Засыпаем вишню сахаром, смешиваем с корицей и оставляем на час.
3. Оставляем тесто в пленке на 10-15 минут в теплом месте.
4. Раскатываем тесто и вырезаем кружочки, в каждый кладем немного начинки и защипываем.
5. Варим вареники до готовности, в отдельной емкости доводим до кипения компот. Далее соединяем вареники с компотом. Приятного аппетита!
Совет! Выбирайте не самый сладкий компот, чтобы во время кипения он не превратился в джем.
Напомним,